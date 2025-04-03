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Bankacılık sektörünün net karı şubatta arttı

Bankacılık sektörünün şubat sonu itibarıyla dönem net karı 118 milyar 214 milyon lira oldu.

02 Nisan 2025 | 15:52
Bankacılık sektörünün net karı şubatta arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Şubat 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 1 trilyon 704 milyar 319 milyon lira artarak 34 trilyon 361 milyar 553 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler şubat ayı itibarıyla 16 trilyon 864 milyar 990 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 454 milyar 971 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 4,7 artarak 19 trilyon 800 milyar 101 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,4 artışla 3 trilyon 55 milyar 454 milyon liraya ulaştı.

Şubat sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 118 milyar 214 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,72 olarak kayıtlara geçti.

 

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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
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