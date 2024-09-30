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  • Bankacılık sektörü ilk 8 ayda 382,8 milyar lira kâr açıkladı

Bankacılık sektörü ilk 8 ayda 382,8 milyar lira kâr açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 382 milyar 771 milyon lira olarak gerçekleşti.

30 Eylül 2024 | 17:35
Son Güncellenme: 30 Eylül 2024 | 17:35
Bankacılık sektörü ilk 8 ayda 382,8 milyar lira kâr açıkladı

BDDK'nin Ağustos 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 6 trilyon 138 milyar 881 milyon lira artarak 29 trilyon 689 milyar 768 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 14 trilyon 638 milyar 585 milyon lira, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 789 milyar 933 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,69 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 17,6 artarak 17 trilyon 460 milyar 577 milyon lira oldu.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 18,3 artışla 2 trilyon 547 milyar 267 milyon liraya ulaştı.

Ağustos sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 382 milyar 771 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,97 olarak kayıtlara geçti.

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
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