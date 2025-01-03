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Bankalar kredilere uygulanan standartlarda gevşeme bekliyor

TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, 2024'ün dördüncü çeyreğinde işletme kredilerindeki sıkılaşma sona erdi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise bankalar, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşemeye devam edeceğini öngörüyor.

03 Ocak 2025 | 11:13
Bankalar kredilere uygulanan standartlarda gevşeme bekliyor

TCMB'nin bankaların 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı.

Ankete göre, bu yılın dördüncü çeyreğinde alt kırılımlar incelendiğinde, yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bıraktığı, diğer işletme kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın da son bulduğu gözlendi.

2025 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlarda bir miktar gevşeme başlayacağı yönünde olurken, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bıraktığı, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın da sona erdiği görüldü.

Bu yılın ilk çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki gevşemenin devam edeceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda ise bir miktar sıkılaşma olacağı yönünde oldu.

KREDİ TALEBİ

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış yönlü seyir, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yerini artışa bıraktı. Alt kırılımlar incelendiğinde, tüm işletme kredi türlerine olan talepte artış gözlendi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın güçlenerek devam etmesinin beklendiği belirtildi.

2024 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekte görülen konut kredi talebindeki artış yerini tekrar azalışa, taşıt kredi talebindeki azalış ise yerini tekrar artışa bırakırken, diğer bireysel kredi talebinde görülen artışın zayıflayarak devam ettiği bildirildi.

Bu yılın ilk çeyreği için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredi türlerinde talepte artış görüleceği yönünde oldu.

FONLAMA KOŞULLARI

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma seyrinin yerini gevşemeye bıraktığı, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görüldü.

Bu yılın ilk çeyreği için, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam edeceği bekleniyor. AA

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