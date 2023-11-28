BDDK'nın, söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bankaya kredi ve banka kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye iş yeri anlaşması yapmasına ilişkin izin verildi.

Söz konusu kararlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca alındı.

Adabank'ın niteliğinin katılım bankası olarak değiştirilmesine izin

BDDK'nın bir diğer kararında ise, mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank AŞ'nin niteliğinin katılım bankası olarak değiştirilmesine izin verdi.



Söz konusu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Adabank'a, katılım fonu kabulü ile finansal kiralama işlemleri konularında faaliyette bulunma izni verilirken, bankanın mevduat kabulü izni iptal edildi.

Söz konusu kararlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.