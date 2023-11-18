ARA
Bist 100
7853,36
0,93%
Bist 100
Dolar/TL
28,6789
0,0927%
Dolar/TL
Euro/TL
31,2962
0,4808%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0913
0,6149%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1826,24
0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BDDK'dan, AGS Altın Gezegen'e faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

18 Kasım 2023 | 10:31
0
BDDK'dan, AGS Altın Gezegen'e faaliyet izni

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'ye 27 Nisan'da çıkarılan kuruluş izninin ardından ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulun 27.04.2023 tarih ve 10593 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1826,24 0,08%
  • ALTIN ONS 1980,63 -0,02%
  • BIST 100 7853,36 0,93%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6789 0,0927%
  • EURO/TURK LIRASI 31,2962 0,4808%
  • EURO/USD 1,0913 0,6149%
  • INGILIZ STERLINI 1,24602 0,41382%
  • JAPON YENI 149,69 -0,694%
  • KANADA DOLARI 1,3715 -0,35057%
  • RUS RUBLESI 89,35 0%
Günün En Çok Okunanları
Ekos Teknoloji (EKOS) ne zaman borsada işlem görecek?
CEO'luktan kovulan Sam Altman'dan ilk açıklama
CEO'luktan kovulan Sam Altman'dan ilk açıklama
Türkiye'nin 10'da 1'i artık borsada: Borsa İstanbul Genel Müdürü'nden halka arz yorumu
Türkiye'nin 10'da 1'i artık borsada: Borsa İstanbul Genel Müdürü'nden halka arz yorumu
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de (18.11.2023)
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de (18.11.2023)
Türkiye'nin hidrojende 2 önemli projesi
Türkiye'nin hidrojende 2 önemli projesi
STM ALPAGU ilk kez ihraç edildi
STM ALPAGU ilk kez ihraç edildi
MB faiz kararı için tahminler ne yönde? Anket sonucu belli oldu
GERİ
İLERİ
Ekos Teknoloji (EKOS) ne zaman borsada işlem görecek?
CEO'luktan kovulan Sam Altman'dan ilk açıklama
Türkiye'nin 10'da 1'i artık borsada: Borsa İstanbul Genel Müdürü'nden halka arz yorumu
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de (18.11.2023)
CEO'luktan kovulan Sam Altman'dan ilk açıklama
Türkiye'nin 10'da 1'i artık borsada: Borsa İstanbul Genel Müdürü'nden halka arz yorumu
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de (18.11.2023)
Türkiye'nin hidrojende 2 önemli projesi
Türkiye'nin 10'da 1'i artık borsada: Borsa İstanbul Genel Müdürü'nden halka arz yorumu
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de (18.11.2023)
Türkiye'nin hidrojende 2 önemli projesi
STM ALPAGU ilk kez ihraç edildi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL