ARA
Bist 100
7216,96
2,12%
Bist 100
Dolar/TL
26,9351
-0,0033%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6406
0,0759%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1001
0,0523%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1702,07
-0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • BDDK'dan yurt dışı kredi kartı harcamalarına ilişkin karar

BDDK'dan yurt dışı kredi kartı harcamalarına ilişkin karar

BDDK’nın yeni aldığı karara göre havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara kredi kartına taksit yapılmayacak.

31 Temmuz 2023 | 22:03
0
BDDK'dan yurt dışı kredi kartı harcamalarına ilişkin karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, Kurul'un bugünkü toplantısında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verildi.

Kurul'un yine bugünkü toplantısında, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), bireysel kredi kartlarının (kredi kartı harcamaları ve nakit çekimleri dahil), tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemlerinin risk ağırlıklarının Standart Yaklaşımın kullanılması durumunda yüzde 150 olarak uygulanmasına, İçsel Derecelendirmeye Dayalı (İDD) Yaklaşımların kullanılması durumunda Standart Yaklaşım kullanılması durumunda söz konusu alacaklara uygulanacak risk ağırlıkları ile yüzde 150 risk ağırlığının karşılaştırılması sonucu hesaplanacak artış oranlarının; İDD Yaklaşımları uyarınca hesaplanan risk ağırlıklarına uygulanarak arttırılması şeklinde uygulanması kararı alındı.

Bu krediler için kredi riskine esas tutar hesaplamasında kredi riski azaltım tekniklerinin kullanılmamasına, bahse konu yüksek risk ağırlıklarının bu kararın alındığı tarihten sonra kullandırılan yeni krediler için uygulanmasına, 1 Temmuz 2021 tarihli ve 9645 sayılı Kurul Kararı ile 21 Ekim 2022 tarih ve 10388 sayılı Kurul kararının bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredileri için belirlenen risk ağırlıkları açısından mülga olmasına, bu karar kapsamındaki yüksek risk ağırlıklarının 23 Şubat 2023 tarih ve 10524 sayılı Kurul Kararında bahsi geçen Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılan krediler bakımından 1 Ocak 2024'e kadar uygulanmamasına karar verildi.
 


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1702,07 -0,01%
  • ALTIN ONS 1965,48 -0,01%
  • BIST 100 7216,96 2,12%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9351 -0,0033%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6406 0,0759%
  • EURO/USD 1,1001 0,0523%
  • INGILIZ STERLINI 1,284 0,04402%
  • JAPON YENI 142,26 -0,005%
  • KANADA DOLARI 1,31888 -0,00227%
  • RUS RUBLESI 91,65 0,2351%
Günün En Çok Okunanları
Antalya'da turist rekoru
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
Antalya'da turist rekoru
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL