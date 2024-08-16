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  • Burgan Bank 2024 yılının ilk altı ayında 1,8 milyar TL net kâr elde etti

Burgan Bank 2024 yılının ilk altı ayında 1,8 milyar TL net kâr elde etti

Burgan Bank, 2024 yılının ilk altı ayında net kârını 1,8 milyar TL olarak açıkladı.

16 Ağustos 2024 | 15:37
Son Güncellenme: 16 Ağustos 2024 | 15:39
Burgan Bank 2024 yılının ilk altı ayında 1,8 milyar TL net kâr elde etti

Konsolide aktif büyüklüğü 101,8 milyar TL’ye yükselen Burgan Bank’ın, 30 Haziran 2024 itibarıyla ekonomiye sağladığı kredi desteği toplam 75,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Burgan Bank’ın, konsolide mevduat toplamı ise 40,9 milyar TL oldu. İkinci çeyrek itibarıyla Burgan Bank’ın sermaye yeterlilik oranı yüzde 20,3 olarak gerçekleşerek, sektör ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koydu.  

“Kurumsal ve ticari bankacılıktaki kredilerin toplamı 63 milyar TL’ye ulaştı”

2024’ün ilk yarısında kurumsal ve ticari bankacılık alanında nakit ve gayrinakit kredilerinin toplam büyüklüğünün 63 milyar TL’ye ulaştığını belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Özellikle gayrinakit krediler, 2023'ün sonuna kıyasla %32 oranında bir artış gösterdi. Dış ticaret işlemlerinde akreditif bakiyemizde 2023 sonuna göre %49 bir büyüme sağladık. Nakit yönetimi alanında ise geçen yılın aynı dönemine göre ödeme çeklerinde %69, tahsil-teminat çeklerinde %63 ve SGK tahsilatlarında %120 artış gerçekleştirdik. Bu sonuçlarla müşterilerimizin nakit akışlarına daha fazla katkıda bulunma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. 

“Yatırım fonları portföyü 13 milyar TL’ye ulaştı”

Yatırım fonları portföylerinin ise yılın ilk altı ayında %102 oranında bir artışla, 13 milyar TL’ye ulaştığını ifade eden Dinç, şöyle devam etti: “Yeni teminatlandırma sistemimizle, özel bankacılık müşterilerimizin işlem kolaylığını ve kârlılığını artırdık. Ayrıca, Burgan ROBO  ile sunduğumuz yatırım fonu portföyleri, %28 ile %38 arasında değişen getiriler sağlayarak, mevduat ve enflasyon oranlarının üzerinde performans gösterdi. Bu performans, müşterilerimizin yatırımlarına değer katmayı ve finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı sürdürecek şekilde tasarlandı.”

“ON Dijital Bankacılık, %74 büyüdü”

ON Dijital Bankacılık tarafıyla ilgili gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinç, “Haziran ayı itibarıyla müşteri sayımızı 850 binin üzerine çıkararak, %74 büyüme sağladık. Bu büyüme bize ‘5 yılda 5 milyon müşteriye ulaşma’ hedefimize hızla ilerlediğimizi gösteriyor. ON Dijital Bankacılık’ın uzaktan müşteri edinimindeki pazar payı ise %5,87'ye ulaştı. Yatırım müşteri sayısı %158, fon müşteri sayısı ise %283 oranında arttı. Geçen yıl hayata geçirilen ON FX platformu üzerinden, 2024 Haziran sonu itibarıyla döviz işlemlerinin %60'ı gerçekleştirildi. Ekim 2023'te tanıtılan yapay zekâ destekli fon danışmanı ON ROBO ise 2024 Haziran sonu itibarıyla 12.000’den fazla işlem hacmi ile büyük ilgi gördü. Kredi ürünlerinde, alternatif dağıtım kanallarıyla 2023 yılsonuna kıyasla %8 büyüme sağlanırken, mevduat varlığı %17 arttı. Sigorta komisyon gelirleri ise geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre %300 arttı” dedi.

“Burgan Yatırım, yeni nesil işlem platformu Burgan Trade’i yeniledi” 

Burgan Yatırım’ın stratejik yatırımlarla büyümesini hızla sürdürdüğünü belirten Murat Dinç, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Burgan Yatırım, yeniden yapılanma sürecinde teknolojik yenilikler, insan kaynağı ve iletişim stratejilerine yaptığı yatırımlardan olumlu sonuçlar elde etti. İşlem platformu Burgan Trade’i yenileyerek kullanıcı dostu bir arayüz sunduk. Bu da yatırım süreçlerini kolaylaştırdı ve müşteri memnuniyetini artırdı. Bu iyileştirmeler sonucunda müşteri sayısı %129 arttı. Ayrıca, komisyon ve kredi gelirleri sırasıyla %148 ve %144 oranında yükseldi. Burgan Yatırım ayrıca 2024'ün ilk yarısında 22 şirketin halka arzına aracılık etti.”

“Burgan Leasing, yılın ilk yarısında 950 milyon TL kar elde etti”

Burgan Leasing’in ilk 6 aylık performansını da değerlendiren Murat Dinç, 2024'ün ilk yarısında güçlü sermayesi ve yüksek likiditesi ile makine ve ekipman odaklı işlemlerle ihracat yapan imalat firmalarının yatırımlarında büyüme sağladığını belirtti. Dinç, şöyle devam etti: “Haziran 2024 itibarıyla şirket, aktif büyüklüğünü %4 artırarak, 12,8 milyar TL’ye yükseltti ve 950 milyon TL kâr elde ederek, banka kârlılığına katkı sağladı. Ayrıca, küçük tutarlı işlemlerde pazar payını %10'un üzerine çıkararak, sektördeki önemli oyunculardan biri oldu. Filo kiralama iş kolunda, 4.000’den fazla aracı sektördeki önde gelen müşterilerle büyütüp, kira süresi dolan araçların çoğunu yenileyerek müşteri memnuniyetini artırdı.”
 

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SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
Bir şirketten daha halka arz başvurusu
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