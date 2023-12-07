ARA
Bist 100
7792,74
-0,79%
Bist 100
Dolar/TL
28,929
0,0608%
Dolar/TL
Euro/TL
31,2605
0,4041%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0788
0,2407%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1893,71
0,53%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • Burgan Bank, Türkiye biriminin yüzde 52’sini sattı

Burgan Bank, Türkiye biriminin yüzde 52’sini sattı

Burgan Bank, Burgan Turkiye'nin Al Rawabi United'a satışını tamamladı.

07 Aralık 2023 | 14:18
0
Burgan Bank, Türkiye biriminin yüzde 52’sini sattı

Burgan Bank Türkiye'nin yüzde 99,41 hisse oranıyla ana sermayedarı olan Burgan Bank K.P.S.C., Banka sermayesinin yüzde 52'sine tekabül eden payının Al Rawabi United Holding K.S.C.C.'ye devrini tamamladı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın tutarı 57,8 milyon Kuveyt dinarı (187 milyon dolar) olarak belirlendi.

Açıklamada, Burgan Bank'ın Burgan Bank Türkiye üzerinde kontrolünü devam ettireceği, ve mali sonuçları içinde konsolide etmeyi sürdüreceği belirtildi.

İşlemle birlikte bankanın CET1 rasyosu 170 baz puandan 180 baz puana çıkacak. Sermaye yeterlilik rasyosu 190 baz puandan 200 baz puana çıkacak

0
  • ALTIN GRAM - TL 1893,71 0,53%
  • ALTIN ONS 2036,05 0,47%
  • BIST 100 7792,74 -0,79%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,929 0,0608%
  • EURO/TURK LIRASI 31,2605 0,4041%
  • EURO/USD 1,0788 0,2407%
  • INGILIZ STERLINI 1,25806 0,19712%
  • JAPON YENI 144,761 -1,771%
  • KANADA DOLARI 1,35898 -0,01655%
  • RUS RUBLESI 92,559 -0,2597%
Günün En Çok Okunanları
Citroen yıl sonu kampanyasını duyurdu
Çankırı'da üretiliyor, 30 ülkeye ihraç ediliyor
Çankırı'da üretiliyor, 30 ülkeye ihraç ediliyor
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
2024 asgari ücret için geri sayım başladı: 6 soruda asgari ücretle ilgili merak edilenler
2024 asgari ücret için geri sayım başladı: 6 soruda asgari ücretle ilgili merak edilenler
Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek
Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek
Arçelik'ten yenilenebilir enerji atılımı
Arçelik'ten yenilenebilir enerji atılımı
Ocak-Kasım 2023: THY rakamları paylaştı
Ocak-Kasım 2023: THY rakamları paylaştı
Henüz bitmeden 136 milyon dolara satılan çatı katı
GERİ
İLERİ
Citroen yıl sonu kampanyasını duyurdu
Çankırı'da üretiliyor, 30 ülkeye ihraç ediliyor
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
2024 asgari ücret için geri sayım başladı: 6 soruda asgari ücretle ilgili merak edilenler
Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek
Çankırı'da üretiliyor, 30 ülkeye ihraç ediliyor
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
2024 asgari ücret için geri sayım başladı: 6 soruda asgari ücretle ilgili merak edilenler
Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek
Arçelik'ten yenilenebilir enerji atılımı
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
2024 asgari ücret için geri sayım başladı: 6 soruda asgari ücretle ilgili merak edilenler
Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek
Arçelik'ten yenilenebilir enerji atılımı
Ocak-Kasım 2023: THY rakamları paylaştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL