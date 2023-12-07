Burgan Bank, Türkiye biriminin yüzde 52’sini sattı

Burgan Bank Türkiye'nin yüzde 99,41 hisse oranıyla ana sermayedarı olan Burgan Bank K.P.S.C., Banka sermayesinin yüzde 52'sine tekabül eden payının Al Rawabi United Holding K.S.C.C.'ye devrini tamamladı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın tutarı 57,8 milyon Kuveyt dinarı (187 milyon dolar) olarak belirlendi.

Açıklamada, Burgan Bank'ın Burgan Bank Türkiye üzerinde kontrolünü devam ettireceği, ve mali sonuçları içinde konsolide etmeyi sürdüreceği belirtildi.

İşlemle birlikte bankanın CET1 rasyosu 170 baz puandan 180 baz puana çıkacak. Sermaye yeterlilik rasyosu 190 baz puandan 200 baz puana çıkacak