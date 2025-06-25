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DenizBank 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin etti

DenizBank, "Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi" kapsamında 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ettiğini duyurdu.

23 Haziran 2025 | 13:18
DenizBank 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin etti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, dolar, Euro ve Çin yuanı para birimlerindeki sendikasyon kredisine, vadesi 3 yıla kadar uzayacak şekilde yüzde 130 oranında talep topladı.

DenizBank, 22 ülkeden 47 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlem ile Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında, çevresel veya sosyal alanlarda pozitif etki oluşturacak projelere kaynak sağlayacak.

Banka ayrıca özel bankalar arasında yüzde 50'den fazla pazar payına sahip olduğu tarım başta olmak üzere kadın girişimciler ve KOBİ'lere verdiği desteği de devam ettirecek.

İşlemin vadesinin üç yıla kadar uzayan yapısı ve toplam tutarın yüzde 44'lük kısmının, bir yıllık yenileme süresinin üzerindeki vadelerde gerçekleşmesi de Türkiye pazarına karşı artan güvenin göstergesi oldu.

‘İSTİHDAMI ARTIRMAK, KOBİ'LERİ GÜÇLENDİRMEK ÖNCELİĞİMİZ’

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, yeni işlemin, Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile tam uyumlu şekilde yapılandırıldığını ve uzayan vade yapısıyla Türkiye'nin daha sağlıklı finansmana kavuşması için örnek oluşturduğunu belirtti.

Baştuğ, DenizBank olarak stratejilerinin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını yerleştirdiklerini ve bu anlayışla temin ettikleri fonları, çevresel etkileri ve sosyal kapsayıcılığı gözeten, uzun vadeli değer yaratan projelere yönlendirdiklerini aktardı.

Bu yeni finansman kaynağında da tarımda istihdamı artırmanın, KOBİ'leri güçlendirmenin ve kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını teşvik etmenin öncelikleri olacağını vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

"Yine, karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemek için daha fazla sorumluluk üstlenerek sunduğumuz yeşil finansman çözümlerini çeşitlendireceğiz. Yenilenebilir enerji, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı ve önlenmesi, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım gibi alanlarda varlığımızı güçlendirip, uluslararası piyasalardan elde ettiğimiz kaynakları, çevresel ve toplumsal fayda yaratan projelere yönlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."​​​​​​​

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Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
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