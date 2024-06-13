DenizBank 940 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 20 yeni katılımcının dahil olduğu, 22 ülkeden 42 bankayla gerçekleştirilen işlemde DenizBank'ın kullandırdığı krediler aracılığıyla finanse ettiği emisyonların hesaplanarak karbonsuzlaşma yol haritasının oluşturulması ve Üretici Kart ile çiftçilere sağlanan finansman miktarının artırılması sürdürülebilirlik performans hedefleri oldu.

Mizuho Bank'in aracı banka olduğu işlem, "Abu Dhabi Commercial Bank", "Emirates NBD Capital Limited" ve I"CBC Türkiye" koordinatörlüğünde gerçekleşti. "Emirates NBD Capital", "First Abu Dhabi Bank", "SMBC Group" ve "Mashreqbank PSC" işlemde Sürdürülebilirlik Koordinatörleri olarak rol aldı.

"Tarımı finanse etme kararlılığımızı yineliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün yeşil ekonomiye geçiş sürecinde dönüştürücü rol üstlendiklerini belirtti.

Ateş, "Yenilediğimiz sendikasyon kredimizde, ilki kredilerimizin emisyonları, ikincisi de tarımın finansmanı ile bağlantılı iki hedefimiz var. Geçtiğimiz aralık ayında sektörümüze öncülük ederek kredilerin emisyonlarını ölçümleme alanında uluslararası bir inisiyatif olan PCAF'e (Partnership of Carbon Accounting Financials) üye olmuştuk. Bugün de bu işleme imza atarak, PCAF metodolojisi ile kredilerimizin emisyonlarını bilimsel verilere dayalı bir şekilde hesaplamayı ve karbonsuzlaşma yol haritamızı oluşturmayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Kartları üzerinden sağladıkları finansman hacmini artırmayı hedefledikleri aktaran Ateş, "Özetle, hem kurumumuzun karbonsuzlaşma yol haritasını belirleyerek bu alanda önümüze somut hedefler koyma hem de ülkemizin kendi kendine yetebilmesinin teminatı olarak gördüğümüz tarımı finanse etme kararlılığımızı yineliyoruz." açıklamasında bulundu.

Ateş, yuan diliminin olmasının yanı sıra, işlemde "Abu Dhabi Export Office (ADEX)" ve "India Exim Bank" gibi kuruluşların yeni kreditörler olarak yer almasının, müşterilerine dış ticaret alanında farklı piyasalarda özellikli çözümler üretmeye verdikleri önemin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Ateş, "Mevcut durumda sendikasyon kredilerimizin toplamı 2 milyar doları geçerken, 2023 başından itibaren bankamızın ekonomiye kazandırdığı kaynak miktarı 6,5 Milyar doları aştı. Önümüzdeki dönemde de güçlü finansal yapımızla ülkemize yurt dışından finansman sağlamaya ve bu kaynakları çevresel ve sosyal etkileri gözeten yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.