ARA
DOLAR
39,61
-0,01%
DOLAR
EURO
46,09
0,49%
EURO
GRAM ALTIN
4204,68
-2,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
9467,27
3,57%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DenizBank'a 1,1 milyar dolar sendikasyon kredisi

DenizBank, Dolar, Euro ve Çin Yuanı para birimlerindeki sendikasyon kredisine, vadesi 3 yıla kadar uzayacak şekilde yüzde 130 oranında talep toplayarak, 1,1 milyar dolar finansman sağladı.

24 Haziran 2025 | 15:45
DenizBank'a 1,1 milyar dolar sendikasyon kredisi

22 ülkeden 47 bankanın katılımı ile gerçekleşen işlem ile DenizBank, Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında, çevresel veya sosyal alanlarda pozitif etki yaratacak projelere kaynak sağlayıp; özel bankalar arasında yüzde 50’den fazla pazar payına sahip olduğu tarım başta olmak üzere kadın girişimciler ve KOBİ’lere verdiği desteği de güçlü şekilde devam ettirecek.

İşlemin vadesinin üç yıla kadar uzayan yapısı ve toplam tutarın yüzde 44’lük kısmının, Türk sendikasyon piyasasında alışılagelen, bir yıllık yenileme süresinin üzerindeki vadelerde gerçekleşmesi, Türkiye pazarına karşı artan güvenin de göstergesi oldu.

“Çevresel ve toplumsal etkisi yüksek olduğu gibi vade yapısı ile örnek bir finansman”

Yeni işlemin, Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile tam uyumlu şekilde yapılandırıldığını ve uzayan vade yapısı ile ülkemizin daha sağlıklı finansmana kavuşması için örnek oluşturduğunu belirten DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “DenizBank olarak stratejimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını yerleştiriyor; temin ettiğimiz fonları, çevresel etkileri ve sosyal kapsayıcılığı gözeten, uzun vadeli değer yaratan projelere yönlendiriyoruz. Bu yeni finansman kaynağı ile de, özel sektör bankaları arasında pazarın yarısından fazlasına hakim iş hacmimizle lider konumda olduğumuz tarımda istihdamı artırmak başta olmak üzere, KOBİ’leri güçlendirmek ve kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını teşvik etmek önceliğimiz olacak. Yine, karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemek için daha fazla sorumluluk üstlenerek sunduğumuz yeşil finansman çözümlerini çeşitlendireceğiz. Yenilenebilir enerji, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı ve önlenmesi, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım gibi alanlarda varlığımızı güçlendirip; uluslararası piyasalardan elde ettiğimiz kaynakları, çevresel ve toplumsal fayda yaratan projelere yönlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4204,68 -2,01%
  • ALTIN ONS 3301,46 -2,01%
  • BIST 100 9467,27 3,57%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,678 -1,009%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3697 -0,27558%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,375 0,0929%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,612 -0,0083%
  • EURO/DOLAR 1,1626 0,4167%
  • EURO/TURK LIRASI 46,0938 0,4947%
  • STERLIN/DOLAR 1,36248 0,73082%
Borsa Haberleri
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
GERİ
İLERİ
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL