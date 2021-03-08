Denizbank, önemli kısmı çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 milyon dolarlık seküritizasyon kredisi temin etti.

Kredinin en büyük dilimlerini, 150 milyon dolar ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC), 100 milyon dolar ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sağladı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bu işlemle 2019 sonundan itibaren sendikasyon, ikili anlaşmalar, yatırım ve kalkınma kuruluşlarından alınan fonlar aracılığıyla yurtdışından sağlanan kaynağın 3,5 milyar doları aştığını söyledi.

Ateş, “Bu kredi, yedi yıla uzanan vadesi ve uygun maliyetiyle ülkemize karşı artan güvene işaret ediyor.

Bu kaynağın önemli kısmını yenilenebilir ve enerji verimliliği alanlarındaki yeşil projelere, kadın girişimcilere ve çiftçilere kullandırtacağız” dedi.