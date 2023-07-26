Bankadan yapılan açıklamaya göre, Deutsche Bank, bu yılın ilk çeyreğinde 1,4 milyar avro vergi öncesi kar elde etti.

Deutsche Bank grubunun bu yılın ilk yarısındaki vergi öncesi karı 3,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşirken, söz konusu rakam, 2011'den bu yana en yüksek 6 aylık vergi öncesi kar olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing, 2023'ün ilk yarısında bankanın güçlü bir büyüme ivmesi gösterdiğini belirterek, "Bu da bizi 2025 mali hedeflerimize doğru iyi bir yola sokuyor. Planlı hisse geri alımlarımız, sermayeyi hissedarlarımıza dağıtma hedeflerimize ulaşmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

