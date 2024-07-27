Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanan rapora göre, Çalışan sayısı, Haziran 2024 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 189.592 kişi oldu.

Son bir yılda çalışan sayısı mevduat bankalarında 481 kişi; kalkınma ve yatırım bankalarında ise 283 kişi arttı.

Kadın çalışan oranı daha yüksek

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,9, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,1 oldu.

Haziran 2024 itibariyle çalışanların yüzde 79’u yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzde 10’u ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Bu oran orta öğretim için yüzde 11 olarak belirlendi.

Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 43’ü 36-45 yaş aralığında, yüzde 38’i 26- 35 yaş aralığında oldu.

Şube sayısı geriledi

Haziran 2024 yılında mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı 9.461 oldu. Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 28, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise 177 adet azaldı.

Raporda, "Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir." denildi.

Haziran 2024 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 222 oldu. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 11,1 olarak belirlendi.