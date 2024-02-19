Doğan Yatırım Bankası, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Yatırım Bankası, 2023 yılında 428 milyon TL net dönem karı elde etti. 2023 yılı ortalama özkaynak karlılığı %84,1, ortalama aktif karlılığı ise %20,3 olarak gerçekleşti. 2022 yıl sonunda 246 milyon TL olan banka özkaynakları ise 2023 yıl sonunda yaklaşık 3 katına çıkarak 712 milyon TL’ye ulaştı. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise %22,9 oranında gerçekleşti.

2023 yılı içinde müşterilerine sunduğu bankacılık ve sermaye piyasaları ürünlerini çeşitlendiren banka, geçtiğimiz yıl içerisinde müşterileri adına toplam 36 tahvil ihracı işlemine aracılık etti. Bunun yanı sıra, kira sertifikası ihraçlarında da yer almak üzere, paylarının tamamı Doğan Yatırım Bankası’na ait olacak bir varlık kiralama şirketi kuruluşu için de çalışmalarını ve resmi kurum onaylarını tamamladı.

Aktif büyüklüğü 2,5 kat arttı

Bankanın aktif büyüklüğü ise 2022 yıl sonuna kıyasla 2,5 kat büyüyerek 3 milyar TL’ye ulaştı. Aktif büyüklüğünün %56’sını oluşturan nakdi kredi hacmi bir önceki yıl sonuna kıyasla %160 oranında artarak 1,7 milyar TL’ye ulaştı.

"Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda hız kesmeden ilerleyeceğiz"

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, konuya ilişkin açıklamasında “Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve heyecanla kutladığımız 2023 senesinde değer katmayı hedefleyen öncü bir yatırım bankası olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle çok başarılı sonuçlar elde ettik. 2021 yılının ağustos ayında faaliyete geçen genç bir yatırım bankası olarak, kısa süre içerisinde ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimize sağladığımız katma değerden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

Horozoğlu, şöyle devam etti:

"Bankamız, 2023 yılında bilanço büyüklüğünde yakaladığı sürdürülebilir büyüme ve sağlam temellere oturttuğu yüksek karlılık seviyesiyle de oldukça güçlü bir finansal performans sergiledi. Yatırım bankacılığı ve yapılandırılmış finansman alanlarında pek çok mihenk taşı işleme imza attık. Başarılarla ve ödüllerle tamamladığımız 2023 yılında hedeflerimize ulaşırken, 2024 yılında hedeflerimiz doğrultusunda hız kesmeden ilerleyeceğiz.”