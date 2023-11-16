ARA
Bist 100
7780,68
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,6996
0,165%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1419
-0,0144%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0851
0,0369%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1832,07
0,4%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • Doğan Yatırım Bankası, "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi

Doğan Yatırım Bankası, "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi

Doğan Yatırım Bankası, “Bonds, Loans and ESG Capital Markets CEE, CIS and Türkiye” tarafından verilen 2023 yılı ödüllerinde, “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülüne layık görüldü.

16 Kasım 2023 | 18:35
0
Doğan Yatırım Bankası, "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi

Doğan Yatırım Bankası, sermaye piyasası işlemlerini ödüllendiren Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS and Türkiye tarafından “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülüne layık görüldü.

Doğan Yatırım Bankası CEO'su Hulusi Horozoğlu; konuyla ilgili "Doğan Yatırım Bankası olarak, 2023 yılında Türkiye’de gerçekleşen en büyük Birleşme ve Satın Alma (M&A) işleminde, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’nin, USD 336 milyon değerle PJSC Tatneft’e satışında, satıcı taraf münhasır danışmanı olarak görev aldık ve yılın en büyük doğrudan yabancı sermaye girişine aracılık ettik. Bankamız aynı zamanda, müşterilerinin borç sermaye piyasalarına erişimine destek sağladı; birçoğu müşterilerimizin ilk işlemi olmak üzere 40’ın üzerinde finansman bonosu ihracına aracılık etti ve kendi fonlaması için 26 bono ihracı gerçekleştirdi. Bankamız, ayrıca, Türkiye’nin ilk %100 dijital KOBİ kredi platformu KobiKrediD’yi de hayata geçirdi. Bu prestijli ödül, hedeflerimizi gerçekleştirmek için heyecanımızı ve azmimizi pekiştiriyor. Süregelen destekleri için müşterilerimize, paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Doğan Yatırım Bankası olarak, müşterilerimize katma değerli hizmetler sunmaya, Türk ekonomisinin büyümesine, Türkiye’de ve bölgede yatırım bankacılığının ve sermaye piyasalarının gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1832,07 0,4%
  • ALTIN ONS 1985,53 0,23%
  • BIST 100 7780,68 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6996 0,165%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1419 -0,0144%
  • EURO/USD 1,0851 0,0369%
  • INGILIZ STERLINI 1,24065 -0,01894%
  • JAPON YENI 150,623 -0,075%
  • KANADA DOLARI 1,37556 -0,05558%
  • RUS RUBLESI 89,025 -0,3638%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan holdingin CEO'su anlattı: Hedefleri ne?
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
BNP Paribas: Yatırımcılar için Türk tahvillerinin cazibesi artıyor
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan holdingin CEO'su anlattı: Hedefleri ne?
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL