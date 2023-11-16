Doğan Yatırım Bankası, "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" seçildi

Doğan Yatırım Bankası, sermaye piyasası işlemlerini ödüllendiren Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS and Türkiye tarafından “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülüne layık görüldü.



Doğan Yatırım Bankası CEO'su Hulusi Horozoğlu; konuyla ilgili "Doğan Yatırım Bankası olarak, 2023 yılında Türkiye’de gerçekleşen en büyük Birleşme ve Satın Alma (M&A) işleminde, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’nin, USD 336 milyon değerle PJSC Tatneft’e satışında, satıcı taraf münhasır danışmanı olarak görev aldık ve yılın en büyük doğrudan yabancı sermaye girişine aracılık ettik. Bankamız aynı zamanda, müşterilerinin borç sermaye piyasalarına erişimine destek sağladı; birçoğu müşterilerimizin ilk işlemi olmak üzere 40’ın üzerinde finansman bonosu ihracına aracılık etti ve kendi fonlaması için 26 bono ihracı gerçekleştirdi. Bankamız, ayrıca, Türkiye’nin ilk %100 dijital KOBİ kredi platformu KobiKrediD’yi de hayata geçirdi. Bu prestijli ödül, hedeflerimizi gerçekleştirmek için heyecanımızı ve azmimizi pekiştiriyor. Süregelen destekleri için müşterilerimize, paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Doğan Yatırım Bankası olarak, müşterilerimize katma değerli hizmetler sunmaya, Türk ekonomisinin büyümesine, Türkiye’de ve bölgede yatırım bankacılığının ve sermaye piyasalarının gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

