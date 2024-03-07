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  • Dünyanın en değerli 500 bankacılık markası açıklandı: Türkiye'den 7 banka var

Dünyanın en değerli 500 bankacılık markası açıklandı: Türkiye'den 7 banka var

Araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı. Araştırmaya göre, ilk 4'te Çinli bankalar yer alırken, 500 banka arasında Türkiye'den de 7 banka var.

07 Mart 2024 | 11:17
Son Güncellenme: 07 Mart 2024 | 11:43
Dünyanın en değerli 500 bankacılık markası açıklandı: Türkiye'den 7 banka var

Brand Finance, "Banking 500 - 2024" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.
 

1 En değerli banka unvanını korudu

En değerli banka unvanını korudu Çinli bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sırada yer alırken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvedeki yerini korudu.

2 İlk 4'te Çinli bankalar yer aldı

İlk 4'te Çinli bankalar yer aldı ICBC’yi sırasıyla China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izledi.

3 BofA en değerli ABD'li banka markası oldu

BofA en değerli ABD'li banka markası oldu Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada yer aldı.

4 İlk 10'un 4'ü ABD merkezli

İlk 10'un 4'ü ABD merkezli ABD bankası Wells Fargo 35,8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer bulurken, 7’nci Chase, 8’inci Citi, 9’uncu J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank oldu.

5 Listeye Türkiye'den 7 banka girdi

Listeye Türkiye'den 7 banka girdi Araştırma şirketi Brand Finance'in yayınladığı listeye göre, Türkiye’den ilk 500 içinde 7 banka var.

6 Türkiye'nin en değerli banka markası: İş Bankası

Türkiye'nin en değerli banka markası: İş Bankası Türkiye İş Bankası ise geçen yıla göre yüzde 17 artan 859 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 223. sırada konumlandı. Listeye giren diğer bankalar ve sıralamaları şöyle:

7 Garanti BBVA - 231

Garanti BBVA - 231

8 Ziraat Bankası - 261

Ziraat Bankası - 261

9 Yapı Kredi - 280

Yapı Kredi - 280

10 Akbank - 299

Akbank - 299

11 Vakıfbank - 412

Vakıfbank - 412

12 Halkbank - 420

Halkbank - 420
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