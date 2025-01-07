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EFT ücretlerine zam geldi

Yeni yılla birlikte bankalar para transferi işlemlerinde 2025 tarifesini açıkladı. Buna göre, EFT ücretleri yüzde 44,38 oranında zamlanırken, en düşük komisyon ücreti 6 lira 39 kuruş oldu.

07 Ocak 2025 | 18:51
EFT ücretlerine zam geldi

Yeni yılla birlikte pek çok ücret kalemi yükselirken bankalar da para transferi işlemlerindeki komisyon ücretlerinde artışa gitti.

NTV'nin haberine göre, tüm bankalar için 2025 EFT ücretlerine yüzde 44,38 zam geldi. Böylece en düşük EFT komisyon tutarı 6 lira 39 kuruşa yükseldi.

ZAMLI EFT ÜCRETLERİ NE KADAR

Yeni EFT komisyon ücretleri bugünden itibaren geçerli olacak.

  • 6 bin 300 liraya kadar olan para transferlerinde 4, 43 kuruş olan EFT işlemi 6,39 TL'ye yükseldi.
  • 6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasında yapılacak işlemlerde 8, 86 TL olan EFT ücreti ise 12,79 TL'ye çıktı.
  • 304 bin 800 liranın üzerindeki işlemlerde ise EFT ücreti 159,97 TL oldu. 
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Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
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