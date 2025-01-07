EFT ücretlerine zam geldi

Yeni yılla birlikte pek çok ücret kalemi yükselirken bankalar da para transferi işlemlerindeki komisyon ücretlerinde artışa gitti.

NTV'nin haberine göre, tüm bankalar için 2025 EFT ücretlerine yüzde 44,38 zam geldi. Böylece en düşük EFT komisyon tutarı 6 lira 39 kuruşa yükseldi.

ZAMLI EFT ÜCRETLERİ NE KADAR

Yeni EFT komisyon ücretleri bugünden itibaren geçerli olacak.