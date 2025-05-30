En büyük 10 bankadan ilk çeyrekte 156,6 milyar lira kar

AA muhabirinin bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük 10 bankasının yılın ilk çeyreği itibarıyla aktif büyüklüğü 29,7 trilyon liraya ulaştı. Böylece, 2024'ün aynı dönemine kıyasla bu bankaların aktif büyüklüğü yüzde 39 artış gösterdi. 2024 Ocak-Mart döneminde en büyük 10 bankanın aktif toplamı 21,3 trilyon lira düzeyindeydi.

Ziraat Bankası , yılın ilk çeyreğinde 6,2 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip banka unvanını korudu.

, yılın ilk çeyreğinde 6,2 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip banka unvanını korudu. Bu yılın ilk çeyreğinde sektörün en yüksek ikinci aktifine sahip banka VakıfBank olurken, Bankanın aktif büyüklüğü 4,2 trilyon liraya ulaştı.

olurken, Bankanın aktif büyüklüğü 4,2 trilyon liraya ulaştı. Aktif büyüklük sıralamasında, 3'üncü sırayı 3,7 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası alırken, aynı zamanda da özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını da korumuş oldu.

alırken, aynı zamanda da özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını da korumuş oldu. Halkbank ise 3,2 trilyon liralık aktif büyüklükle 4'üncü sırada yer aldı.

ise 3,2 trilyon liralık aktif büyüklükle 4'üncü sırada yer aldı. Bu bankayı 3 trilyon lira ile Garanti BBVA izledi. Böylece, aktif büyüklüğü 3 trilyon lirayı aşan banka sayısı 5'e yükseldi.

izledi. Böylece, aktif büyüklüğü 3 trilyon lirayı aşan banka sayısı 5'e yükseldi. Aktif büyüklük sıralamasında 2,7 trilyon lirayla Akbank, 2,5 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1,7 trilyon lirayla QNB Bank, 1,5 trilyon lirayla DenizBank ve 958 milyar lirayla Kuveyt Türk izledi. Kuveyt Türk'ün, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası olması dikkati çekti.

Aktif büyüklüğü en fazla artan banka yüzde 52,1'le Ziraat Bankası olurken, bu bankayı yüzde 48,5'le QNB Bank, yüzde 40,2'yle Garanti BBVA, yüzde 38,4'le VakıfBank, yüzde 38,1'le Akbank, yüzde 37,9'la Türkiye İş Bankası, yüzde 32,9'la Halkbank, yüzde 32,2'yle DenizBank, yüzde 29,4'le Kuveyt Türk, yüzde 26,5'le Yapı Kredi takip etti.

ZİRAAT BANKASI KARINI EN FAZLA ARTIRAN BANKA

İlk çeyrekte en yüksek kar elde eden banka 32,7 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu.

Ziraat Bankası böylece en fazla kar elde eden banka olarak ilk sırada yer alırken, karlılıkta Garanti BBVA 25,3 milyar lirayla ikinci, VakıfBank 20 milyar lirayla üçüncü, Akbank 13,7 milyar lirayla dördüncü ve Türkiye İş Bankası 12,4 milyar lirayla beşinci oldu.

Karlılık bazında bu bankaları sırasıyla, 12 milyar 353 milyon lirayla DenizBank, 11,4 milyar lirayla Yapı Kredi, 11,2 milyar lira ile QNB Bank, 10,5 lirayla Kuveyt Türk ve 7,1 milyar lira ile Halkbank izledi.

Bu dönemde karını en fazla artıran banka 87,8'le Ziraat Bankası oldu. Bu bankayı, yüzde 66,6'yla VakıfBank, yüzde 46,3'le Halkbank, yüzde 42,8'le Kuveyt Türk, yüzde 13,4'le QNB Bank takip etti.

2025 ocak-mart döneminde geçen yılın ilk çeyreğine göre karını Garanti BBVA yüzde 13,3, Yapı Kredi yüzde 10,8, DenizBank yüzde 6, Akbank yüzde 4,1 artırırken, Türkiye İş Bankası'nın karlılığı yüzde 11,6 azaldı.

Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2025'in ilk çeyreğinde 156 milyar 636 milyon lira net dönem karı elde etti ve ilgili bankaların toplam karı önceki yıla kıyasla yüzde 27 artış göstermiş oldu.

MEVDUAT/KATILIM FONU TOPLAMI 19,5 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Bankaların, en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar da geçen yıl 19,5 trilyon liraya çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat/katılım fonu toplamı ise önceki döneme göre yüzde 34 arttı.

Ziraat Bankası, 4,1 trilyon liralık mevduatla ilk sıradaki yerini korurken, onu 2 trilyon 633 milyar lirayla VakıfBank, 2 trilyon 624 milyar lirayla Halkbank, 2,4 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 2,2 trilyon lirayla Garanti BBVA, 1,7 trilyon lirayla Akbank, 1,4 trilyon lirayla Yapı Kredi, 996,9 milyar lirayla QNB Bank ve 808,6 milyar lirayla DenizBank izledi. Bu dönemde, Kuveyt Türk de 649,7 milyar liralık katılım fonu topladı.

Mevduat hacmi en fazla artış gösteren bankalar ise yüzde 46 ile Garanti BBVA, yüzde 41,5 ile QNB Bank, yüzde 39,6 ile Türkiye İş Bankası, yüzde 36,6 ile Ziraat Bankası ve yüzde 32,9 ile Halkbank oldu.

Mevduat artışında bu bankaları yüzde 31,4'le VakıfBank, yüzde 29,3'le DenizBank, yüzde 28'le Akbank, yüzde 26,1'le Kuveyt Türk, yüzde 21,6'yla Yapı Kredi izledi.

KREDİ/FİNANSMAN DESTEĞİ 15 TRİLYON LİRAYI AŞTI

İlgili 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği geçen yıl 15,4 trilyon liraya çıkarken, kredi desteği en yüksek banka 3,2 trilyon lirayla Ziraat Bankası oldu.

Ziraat Bankasının ardından nakdi kredi stoku en yüksek bankalar 2,3 trilyon lirayla VakıfBank, 1,8 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 1,7 trilyon lirayla Garanti BBVA ve 1,5 trilyon lirayla Halkbank olarak gerçekleşti

Yılın ilk çeyreğini Akbank 1,4 trilyon lira, Yapı Kredi 1,2 trilyon lira, QNB Bank 998,1 milyar lira, DenizBank 799,9 milyar lira, Kuveyt Türk 422 milyar lira nakdi kredi stokuyla tamamladı.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, nakdi kredi desteği QNB Bank'ın yüzde 44,6, Ziraat Bankasının yüzde 44,2, DenizBank'ın yüzde 40,7, VakıfBank'ın yüzde 40,5 Garanti BBVA'nın yüzde 39,5, Akbank'ın yüzde 38,7, Türkiye İş Bankasının yüzde 38,1, Yapı Kredi'nin yüzde 26,6 Kuveyt Türk'ün yüzde 22, Halkbank'ın yüzde 16,5 arttı.

10 BANKANIN ÖZ KAYNAĞI 2,4 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

2024'ün ilk çeyreğinde 1,6 trilyon lira olan söz konusu bankaların öz kaynaklar toplamı, bu yıl yüzde 47 artış kaydederek 2,4 trilyon liraya yükseldi.

Öz kaynak büyüklüklerine göre ise Ziraat Bankası 516,8 milyar lirayla birinci sırada yer alırken, onu 339,5 milyar lirayla Garanti BBVA, 326,4 milyar lirayla Türkiye İş Bankası, 242,9 milyar lirayla Akbank, 233 milyar lirayla VakıfBank, 205,7 milyar lirayla Yapı Kredi, 163,5 milyar lirayla DenizBank, 158,2 milyar lirayla Halkbank, 127,9 milyar lirayla QNB Bank ve 91,6 milyar lirayla Kuveyt Türk izledi.

Bu dönemde, öz kaynaklarını en fazla artıran bankalar sırasıyla, yüzde 67,4'le Kuveyt Türk, yüzde 64,1'le DenizBank, yüzde 44,2'yle Ziraat Bankası, yüzde 37,8'le QNB Bank ve yüzde 26,3'le VakıfBank oldu.