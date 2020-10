Global Finance Dergisi’nin her yıl düzenlediği ‘En İyi Dijital Banka Ödülleri 2020’ kapsamında ‘En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu’ ödülü Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB’e verildi. Dijitale yatırım yapan ilk bankalardan biri olduklarını söyleyen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin yanı sıra inovatif özellikleriyle öne çıkan ve müşteri sayısı 1,3 milyonu geçen CEPTETEB ile bu ödüle layık görülmekten mutluluk duyduklarını kaydediyor.

Global Finance Dergisi, Batı Avrupa’nın en iyi dijital bankalarını belirledi. Buna göre TEB, dijital bankacılık platformu CEPTETEB ile 2020 yılında Batı Avrupa’da faaliyet gösteren bankalar arasında ‘En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu’ ödülünün sahibi oldu.

Bankacılık sektöründe özellikle son yıllarda dijital ve mobil bankacılık giderek önem kazanırken, dijital kanallar üzerinden sunulan ürün ve hizmet çeşitliliği de arttı. Dijital bankacılık kanallarını 2000’li yılların başında hayata geçiren TEB, dijital bankacılığa stratejik önem veriyor. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, dijital bankacılık kanalları üzerinden sundukları yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirtiyor.

“Dijitale yatırım yapan ilk bankalardan biriyiz” *

Teknolojinin hızla gelişmesi ve daha erişilebilir olmasıyla artık hayatın her alanında dijital bir dönüşüm yaşandığını belirten Gökhan Mendi, bankacılık sektöründe de hizmet sunma kanallarının farklılaştığını, dijital bankacılığın öneminin giderek arttığını kaydediyor. Mendi, “Dijitalleşmeyi çağın bir gerekliliği ve iş dünyasında verimliliğin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Bu anlayışla dijital bankacılık kanallarımızı 2000’li yılların başında hayata geçirdik ve dijitale yatırım yapan ilk bankalardan biri olduk” diyor.

Gökhan Mendi, bankacılık sektöründeki değişimlerin temelinde dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler kadar müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin de oldukça etkili olduğunu söylüyor. Gökhan Mendi, şöyle devam ediyor:

“Müşteriler artık bankacılık işlemlerini her an, her yerden, kolay ve çabuk bir şekilde yapmak istiyor. Karmaşık, anlaşılması zor ürünlerden ziyade sade ve kolay kullanılabilir ürünleri tercih ediyor. Biz de 2015’te CEBTETEB markasını dijital bankacılık platformumuz haline getirdik. CEPTETEB’in yalın tasarımı, fonksiyonel yapısı ve pratik kullanımıyla müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolayca yapmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimizin her kanaldan hizmetlerimize daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik standartları ve zengin içerik sunuyoruz.”

CEPTETEB’in müşteri sayısı 1,3 milyonu geçti *

Dijital bankacılık kanalları kullanımının giderek arttığına dikkate çeken Gökhan Mendi, CEPTETEB’in müşteri sayısının 1,3 milyonu geçtiği, mobil bankacılık kanallarını kullanan müşterilerinin sayısının ise 2 milyona yaklaştığı bilgisini veriyor. Dijitale yaptıkları yatırımlarla birlikte düzenli olarak online bankacılık kullanan müşteri oranının yüzde 65 iken, bu oranın CEPTETEB müşterilerinde yüzde 90’a yükseldiğini de aktarıyor.

Gökhan Mendi, müşterilerinin bankadan kullandıkları her dört krediden üçünün onayını dijital kanallardan vererek zamandan tasarruf ettiğine dikkat çekiyor. Mendi, “Bireysel müşterilerimizin kullandığı her iki krediden biri ise başvuru aşamasından onay sürecine kadar tamamen dijital kanallar aracılığıyla gerçekleşiyor. Özellikle 18-34 yaş arası müşteriler dijital kanalları daha fazla kullanıyor” diye konuşuyor.

Kolaylık sağlayan uygulamalar *

Bankacılık sektörü dijital dünyadaki yenilikleri en hızlı şekilde uygulayan sektörlerden biri. TEB, bu yenilikleri sürekli takip ediyor ve özellikle finansal teknolojileri ürün ya da hizmet olarak nasıl sunabiliriz üzerine araştırmalar yapıyor. Gökhan Mendi, CEPTETEB’in en çok kullanılan hizmetlerinden Finans Koçu’nun artık mobil uygulamada da hizmete açıldığını aktarıyor. “Bu sayede kullanıcılar bütçelerini mobil ortamda yönetebiliyor ve bütçe analizi yapabiliyor” diyen Mendi, uygulamadaki ‘Benim Gibiler’ alanıyla kullanıcıların harcama ve gelir detaylarını kendilerine benzer diğer kişilerle karşılaştırabildiklerini söylüyor. Ayrıca analiz bölümünden farklı tarihlerdeki gelir ve gider hesaplarını detaylı olarak kontrol edebildiklerini, grafik seçeneklerinden harcama ve gelir detaylarını işlem bazında gözlemleyebildiklerini de kaydediyor.

CEPTETEB mobil uygulaması, bankacılık işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlarken, kullanıcıların diledikleri zaman uygulama içerisinden E-Devlet’e girebilmelerine ve birçok işlemi yapmalarına da olanak tanıyor. CEPTETEB Cüzdan ile Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Bodrum Milas, Sabiha Gökçen ve İstanbul olmak üzere toplamda beş havalimanında hızlı geçiş hakkı gibi pratik çözümler sunuluyor. 2019’da yaklaşık 58 bin kullanıcı, 140 bin defa hızlı geçiş özelliğinden CEPTETEB ile ücretsiz faydalandı.

Gökhan Mendi, müşteri olma deneyimini bir adım öteye taşımak için çalışmalarına devam ettiklerinini altını çiziyor. Mendi, “CEPTETEB’in doğuşundan bu yana uzaktan müşteri edinimi yerinde ziyaret ile gerçekleştirilirken, yeni tebliğyle birlikte potansiyel kullanıcıların mobil cihazları üzerinden görüntülü görüşmeyle diledikleri zaman diledikleri yerde CEPTETEB’li olması daha da kolaylaşacak” diyor.

Çok sayıda ödüle layık görüldü *

Finans Koçu, CEPTETEB Cüzdan ayrıcalıkları, QR Kod ile temassız para çekme/para yatırma/ödeme yapma ve çizerek PİN girme gibi birçok yenilikçi bankacılık işlemi ve uygulaması sunan CEPTETEB, bugüne kadar farklı uluslararası finans kuruluşları tarafından pek çok kez ödüllendirildi. CEPTETEB Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde ‘Altın Ödül’, 16’ıncı Altın Örümcek Web Ödülleri’nde ‘En Erişilebilir Mobil Uygulama’ ve ‘Mobil Uygulamalar’ birincilik ödüllerini kazandı. Ayrıca SME AppsBank Awards kapsamında ‘En İyi Uygulama’ ve ‘EFMA-SAP Özel Ödülü’ne layık görülürken, son olarak Global Finance Dergisi tarafından ‘En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu’ ödülünü aldı.