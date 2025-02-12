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Enerjisa’dan tahvil ihracı açıklaması

Enerjisa Enerji, Ak Yatırım aracılığıyla 4 milyar 800 milyon liralık rekor reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu.

12 Şubat 2025 | 12:36
Son Güncellenme: 12 Şubat 2025 | 13:02
Enerjisa’dan tahvil ihracı açıklaması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, Türkiye'nin enerji dönüşümüne elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri iş kollarında hizmet verirken altyapı ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan ve yüzde 20 hissesi Borsa İstanbul'da işlem gören Enerjisa Enerji, 10 Şubat'ta, Ak Yatırım aracılığıyla yaptığı 4 milyar 800 milyon lira tutarındaki 730 gün vadeli yeni tahvil ihracı ile tedavüldeki toplam borçlanma aracını 35 milyar liraya taşımış oldu.

Şirket açıklamasında 4 milyar 800 milyar lira tutarın tüm zamanların en büyük tahvil ihracı olma özelliği taşıdığını söylüyor.

ALTYAPI YATIRIMLARINA HIZ KAZANDIRACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich, yurt içi özel sektör borçlanma araçları piyasasında bugüne kadar reel sektör tarafından gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihracı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"4,8 milyar lira tutarındaki 730 gün vadeli tahvil ihracımıza son derece rekabetçi fiyatlarla gösterilen yoğun ilgi hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa Enerji’ye olan güvenini destekliyor. Türkiye'nin sektöründe lider şirketi olarak, bu ilgiyi aynı zamanda yatırımcılarımızın Türkiye'nin enerji dönüşüm yolculuğuna dair yüksek farkındalık ve inancı şeklinde de yorumluyoruz."

Bu tahvil ihracıyla yatırımcılar için güvenilir ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sunarken, enerji sektörü için kritik altyapı yatırımlarına da kaynak sağladıklarını vurgulayan Ulbrich, "Enerjisa Enerji olarak, Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü rol üstlenmeye ve herkes için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. AA

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