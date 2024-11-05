BDDK, ColendiBank'ın faaliyetine izin verdi. Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su, ColendiBank Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tekmen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada günümüzde tüketicilerin bankacılıktan beklentilerinin, güven, kolaylık ve hız olduğunu vurgulayarak, ilk yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası olan ColendiBank’ın yeni nesil kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve teknolojik alt yapısı oluşturulan servisleriyle, Türkiye’de bankacılık sektörünü dijital bankacılık yetenekleri ile ‘yeni bir döneme’ taşıyacağını söyledi.

Bülent Tekmen, “ColendiBank, finansal teknolojiler alanındaki yetkinliğimizin bir yansıması olarak, daha kapsayıcı ve geniş bir finansal ekosistem oluşturma hedefiyle yola çıktı. Türkiye'nin önde gelen dijital ödeme platformlarında sunduğumuz inovatif ve kişiselleştirilmiş hizmetler, bankacılık teknolojileri ve yapay zeka çözümleri ile birleşerek, kullanıcıların finansal ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde anlamaya ve güvenli çözümlerle karşılamaya yönelik yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. 'Şimdi Al, Sonra Öde', hazır limit, menkul kıymetler ve sigorta ürünlerine ek olarak, dijital bankacılık servisleri ve yapay zeka ile birlikte kullanıcı deneyimini daha da güçlendireceğiz." dedi.

Tekmen, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Tekmen, faaliyet izni ile birlikte 2025’in ilk yarısında, ColendiBank'ın Colendi’nin tam donanımlı ürünlerinin yüzde 100'ü Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş alt yapısı ile faaliyet göstereceğini aktararak, ‘’Türkiye’de lider konuma gelip sonrasında sınırları aşarak bölgede hatta dünyada ihtiyaç olan her yerde faaliyet gösteriyor olacağız. Dijital bankacılık alanında attığımız bu adım, Türkiye Yüzyılı’nda Colendi’yi her yeniliğe adapte olabilen, kendine has yollar ile kusursuz ürünü sunabilen, inovasyona öncülük eden, finansın ‘Tesla’sı’ konumuna getiriyor’’ dedi.

ColendiBank Kurucu Ortağı ve CEO’su Deniz Devrim Cengiz ise, “ColendiBank ile birlikte, herkes için etkin çözümler sunan bir finansal dünya inşa etme yolculuğumuzda, tarihi bir eşiği geçmekten ve ülkemiz bankacılık tarihine ‘ilk yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası’ olarak adımızı yazdıracak olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Colendi’nin 2022 yılında Londra merkezindeki blockchain çözümleri ve ödeme hizmetleri sağlayıcısı olan SETL'ı satın aldığını ve SETL’ın New York Federal Rezerv Bankası'nın (FED) dijital para birimi projesi için teknoloji tedarikçilerinden biri olduğunu hatırlatan Cengiz, Colendi'nin yerel ve global düzeydeki yetkinlikleri ve finansal gücü ile ColendiBank'ın kısa zamanda müşterilerini finansal dünyanın geleceğiyle tanıştıracağını söyledi.

2024 yılında aldığı 65 milyon dolarlık yatırımla değerlemesi 700 milyon dolara ulaşan Colendi, Türkiye’nin Turcorn100 şirketleri arasında yer alıyor.

