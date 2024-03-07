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FED Başkanı'ndan faiz mesajı

Fed Başkanı, faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" söyledi

07 Mart 2024 | 23:12
FED Başkanı'ndan faiz mesajı

Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Faiz oranlarının şu anda oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Powell, para politikasının uzun ve değişken gecikmelerle işlediğini, bu nedenle enflasyonun yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 oranına sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğinden daha fazla emin olmayı beklediklerini yineleyerek, "Bu güveni elde ettiğimizde, ki uzak değiliz, ekonomiyi resesyona sürüklememek için kısıtlama seviyesini düşürmeye başlamak uygun olacaktır." dedi.

ABD Kongresindeki sunumunun ilk gününde Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini vurgulamıştı.

Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna inandıklarını belirten Powell, "Ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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