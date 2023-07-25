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Fed'den UBS'ye 268,5 milyon dolar ceza

ABD Merkez Bankası (Fed), Zürih merkezli banka UBS'ye, haziran ayında satın aldığı Credit Suisse'in Archegos Capital Management ile işlemlerindeki risk yönetimi başarısızlıkları nedeniyle 268,5 milyon dolar para cezası verdi.

25 Temmuz 2023 | 09:16
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Fed'den UBS'ye 268,5 milyon dolar ceza

Fed'den yapılan açıklamada, 2021'de Credit Suisse'in bir yatırım fonu olan Archegos'un temerrüdü nedeniyle yaklaşık 5,5 milyar dolar zarar ettiği aktarıldı.

Credit Suisse'in tekrarlanan uyarılara karşın Archegos'un oluşturduğu riski yeterince yönetemediğine işaret edilen açıklamada, Fed Yönetim Kurulunun Credit Suisse'ten karşı taraf kredi riski yönetimi uygulamalarını iyileştirmesini ve bankanın ABD operasyonlarındaki diğer risk yönetimi programlarındaki uzun süredir devam eden eksiklikleri gidermesini istediği ifade edildi.

Açıklamada, Fed'in bu kapsamda UBS'ye 268,5 milyon dolar para cezası verdiği bildirildi.

Fed Yönetim Kurulunun eyleminin, İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu ve İngiltere Merkez Bankasının İhtiyati Düzenleme Kurumu (PRA) önlemleriyle alındığına işaret edilen açıklamada, Kurul ve PRA'nın açıkladığı cezaların toplamının yaklaşık 387 milyon dolar olduğu kaydedildi.

İngiltere de ceza verdi

İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamada da PRA'nın Archegos ile ilgili risk yönetimindeki önemli başarısızlıkları nedeniyle Credit Suisse'e 87 milyon sterlin para cezası verdiği bildirildi.

Söz konusu tutarın, PRA'nın verdiği en yüksek para cezası olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun bir PRA yaptırım soruşturmasının dört temel PRA kuralının ihlalinin tespit edildiği tek zaman olduğu vurgulandı.

UBS, Credit Suisse'i devralmıştı

ABD'de mart ayında başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını açıklamıştı.

Zürih merkezli UBS, rakibi Credit Suisse'i devlet yardımıyla devralma sürecini haziran ayında tamamlamıştı.

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