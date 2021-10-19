Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarikçi finansmanına aracılık etmek amacıyla kurulan FinTech şirket Figopara yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 17 kat büyüdü. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Figopara Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Koray Bahar, “Önümüzdeki dönemde yurt dışına açılarak katlanarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Kuruluşlarından bu yana sürdürülebilir bir şekilde katlanarak büyümenin en kritik hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Figopara Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Koray Bahar, sözlerine şöyle devam etti:

“İlk yıllarımızda yıllık bazda 5 kat büyümek için plan yaptık ve ilk iki yılımızda 5’er kat büyüme hedefine ulaştık. Türkiye’nin ve dünyanın büyük gruplarından yatırım alarak da büyümemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında her biri alanında çok başarılı olan yatırımcılarımızdan 5,6 milyon dolar yatırım aldık ve bu destekle 2021 yılına güçlü bir adım attık.”

“YENİ ÜLKELERE AÇILARAK BÜYÜYECEĞİZ”

Aldıkları yatırımlarla inovatif çözümler hayata geçirdiklerini belirten Koray Bahar, bu çözümlerden biri olan Figo Kolay Finansman ile bankalardan finansman desteğinin çok hızlı bir şekilde sağlanmasına aracılık ettiklerini söyledi. Figo Kolay Finansman’ın katkısıyla her sene minimum 3 kat büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Koray Bahar, en önemli hedeflerinden birinin de yurt dışına açılmak olduğunu kaydetti ve şöyle konuştu: “2021 yılının son çeyreğinde bir, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise üç ülkeye birden açılmayı hedefliyoruz. Bu sayede, ilerleyen yıllarda Figopara’nın katlanarak büyümesini ve yeni ülkelerde hizmet vermesini planlıyoruz.”