Finans sektöründe önemli dönüşüm başlatıyor

Yüzde yüz Akbank iştiraki olan Türkiye'nin önde gelen finansal teknoloji şirketi AKÖde, Tosla markası ile iş dünyası ve finans sektöründe önemli bir dönüşümü başlatıyor. Bireysel dijital finans çözümlerinde beş milyondan fazla kullanıcıya verdiği hizmetle Tosla, vizyoner stratejisi kapsamında bireysel kullanıcıların yanı sıra şimdi artık KOBİ’lere, ticari ve kurumsal firmalara da hizmet sunuyor. "Cebin, senin ve işin için" söylemi eşliğinde Tosla’da yaşanan dönüşümü aktarmak üzere düzenlenen etkinlik, AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven sahipliğinde 21 Şubat Çarşamba günü Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi.

Dünyada ve ülkemizde finans sektöründe yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak vizyoner bir kararla altı yıl önce faaliyete başlayan AKÖde, bir yıl sonra Tosla markasıyla gençlerin finansal ihtiyaçlarını karşılayan girişimiyle ilk adımını attı. Yeniliklere açık hedef kitleye hitap eden bir marka olan Tosla, mobil uygulama üzerinden sağladığı hizmetlerle müşterilere kolay ve hızlı bir ödeme deneyimi sunuyor.

Tosla bireysel kullanıcılara sunduğu finansal çözümlere ek dönüşüm kapsamında işletmelere sağladığı çözüm ve hizmetlerin tamamını Tosla İşim adı altında sunuyor. Bu yeni ve farklı iş modeli ile KOBİ’ler ve girişim ekosistemi başta olmak üzere işletmelerin finansal hayatları destekleniyor. Tosla İşim hizmet sağlayıcı olarak farklı çözümlerin uygulama ve programlama arayüzlerini (API) tek noktadan sağlayarak firmalara hızlı ve kolay uyumlanan çözümler sunuyor. Tosla İşim, işyerlerine sunduğu ödeme alma deneyimini farklılaştırıyor ve zenginleştiriyor. E-ticaret ve uzaktan ödemede, Link ile Ödeme, Sanal POS, fiziksel ödemede Yazar Kasa POS e alternatif ödeme çözümü olarak Kredi ile Ödeme Geçidi Tosla İşim’in bugünkü çözümleri. Etkinlikte AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven Tosla’nın dönüşüm yolculuğunu, strateji ve vizyonunu, AKÖde Genel Müdür Yardımcısı Aylin Özinci ise Tosla ve Tosla İşim’in çözümlerini ve deneyimlerini konuklara tanıttı. Tosla’nın yeni reklam filmlerinin izlemesinin de yapıldığı etkinlikte markadaki dönüşüm hikayesi de paylaşıldı.

Emel Arseven: “Tosla’nın yenilikçi yaklaşım ve vizyonunu yansıtan heyecan verici yepyeni bir yolculuktayız.

Başarı ile geçen beş yılın ardından finansal ekosistemdeki tüm segmentleri kapsayan bir sürece girdiklerini ve Tosla’nın yeni hizmet modeli ile KOBİ, ticari ve kurumsal firmalara kadar genişleyen bir kitleye hizmet vermeye başladıklarını belirten AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven konuşmasında; “Yeni hizmet modelimizi Tosla markamız altında “Tosla İşim” ile duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu yeni iş modelimizle, özellikle KOBİ’lerin finansal hayatlarını desteklemek için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile finansal hizmet sağlayıcı olmanın ötesine geçerek girişimler nezdinde de iş dünyasının gelişimine katkıda bulunma misyonumuzu da vurguluyoruz. Tosla İşim ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri, girişim ekosistemini sadece finansal açıdan desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda onların ihtiyaçlarını dinlemeye ve anlamaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda KOBİ'lerle etkileşimde bulunmak ve çözümlerimizi onların ihtiyaçlarına göre şekillendirmek, Tosla'nın sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmasında temel bir faktör” dedi.

Yüzde yüz Akbank iştiraki bir marka olarak AKÖde’nin güçlü sermayesi, alt yapısı ve teknolojisi ile ayrışan, güven duyulan bir finansal teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan Emel Arseven, açık bankacılık, servis bankacılığı gibi düzenlemeleri ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, her türlü yeniliği en iyi deneyimle müşterilerine sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bireylere sundukları hizmet modelinde, son iki yılda işlem cirolarının üç kat, müşteri bazının iki buçuk kat arttığını da vurgulayan Arseven, bu gelişime paralel olarak hedef kitlelerinin de sadece gençlerle sınırlı kalmayıp 25 yaş üstü kullanıcı oranının da iki kat artış gösterdiğini söyledi.

İş birliği modeli ile fintek ekosisteminde gelişim

Başka banka ve finansal kurumlarla da iş birliği içerisinde olduklarını ve bu yeni anlayışla değer yaratma konusunda iddialı yeni nesil bir finansal hizmet modeli sunduklarını da söyleyen Arseven, kullanıcılar ve üye iş yerlerine tercih şansı sundukları bir model ile Türkiye'deki fintek ekosistemini geliştirmeyi hedeflediklerini ve bununla ilgili yatırımları sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Önümüzdeki beş yılda pazar lideri olmayı hedefliyoruz. AKÖde ve Tosla, finans sektöründe genç bir marka olarak hızlı bir büyüme sergileyerek, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve inovatif yaklaşımıyla sektöre yön veren bir oyuncu haline geldi. Gelecekte de müşteri ihtiyaçlarına çözüm üreten, sürdürülebilir ve yenilikçi bir marka olarak varlığını sürdürmeye devam edecek.”

İletişim stratejilerini bir parçası olan marka dönüşümüyle; hızlı, pratik, güvenilir ödeme çözümleri sunan, sadece Türkiye'de değil, küresel çapta da hizmet veren start-up heyecanıyla başlayıp sektörel liderlik yolunda hızlı adımlar atan bir süreci yansıttıklarını ifade eden Emel Arseven, Tosla’nın yeni reklam filminde de bu yaklaşımı ön plana çıkardıklarını söyledi:

“Strateji ve vizyonumuza paralel logolarla birlikte Tosla’nın marka dünyasında da dönüşüm sağladık; ‘Cebin, Senin ve İşin için’ diyerek başladığımız relansman iletişimlerinde göreceğiniz reklam filmleri, radyo, görsel, dijital iletişimlerde bu yeni marka olgularını barındırdık. Tosla ile hedefimiz; bireysel kullanıcıların ve işletmelerin günlük hayatlarını kolaylaştırmak, kusursuz bir deneyim sunmak. Tüm iletişimlerimizde Tosla’nın hedeflediği çözüm ortağı değer önermemizi de ‘Kullanıcılarımız, Tosla ile ödeme yaparken kazanır, işletmeler ise Tosla İşim ile ödeme alırken kazanır’ diyerek vurguluyoruz.”

Konuklara katıldıkları için teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan AKÖde Strateji ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aylin Özinci de Tosla’nın sunduğu çözümleri ve kullanıcı deneyimlerini aktardı. Tosla’nın başta gençler olmak üzere yeniliklere açık hedef kitleye günlük ödeme ve finansal ihtiyaçlarını kolay ve hızlı şekilde sunan bir platform olarak yola çıktığını söyleyen Aylin Özinci, Tosla ön ödemeli kartlar yurt içinde ve yurt dışında fiziksel ve e-ticaret alışverişlerinde kullanılabildiğini, açık bankacılık servisleri ile banka hesaplarının Tosla’ya eklenebildiğini de belirtti ve diğer hizmetler hakkında şunları söyledi:

“Üyelerimiz, Tosla dijital cüzdanları ile alışveriş yapmak için Tosla’dan Akbank ve Fibabanka kredilerine başvurabiliyorlar, faturalarını Tosla’dan öderken, İstanbul Kart yüklemelerini yaparak Tosback ile puan da kazanıyorlar. Ayrıca bireysel kullanıcıların yanı sıra şirketler, çalışanları için yan hak ödemelerini Tosla’ya yatırabiliyorlar, çalışanlar da yan hak ödemelerini Tosla avantajlarından yararlanarak kullanabiliyorlar. E-ticaret firmaları da Tosla’nın entegre cüzdan çözümünü kendi müşterileri için sadakat programı oluşturarak sunabiliyorlar ve müşteri tutundurmalarını artırabiliyorlar.”

Tosla’nın yeni servis modeli: Tosla İşim

Tosla’da olduğu gibi Tosla İşim’e de müşterilerin dijital kanallar aracılığıyla dakikalar içerisinde başvurabildiklerini ifade eden Aylin Özinci, “Link ile Ödeme” hizmetiyle satıcı ve alıcının farklı ortamlarda olduğu durumlarda hızlı ve pratik bir ödeme çözümü olduğunu, ayrıca işyerlerinin e-ticaret ödemelerini alabilmek için Tosla İşim Sanal POS başvurusu yapabildiklerini de söyledi:

“Tosla İşim üye işyerleri; tek entegrasyonla birçok farklı kart markasına 12’ye varan taksit sunabilir, aynı gün içerisinde ödeme almaya başlayabilir, aylık hiçbir ücret ödemeden tek komisyon oranı ile çalışabilirler. Ödemelerde farklı banka kartlarına taksit sunmak isteyen bir e-ticaret sitesinde, müşterisi taksit seçerek dilediği kartı ile ödeme işlemini saniyeler içerisinde tamamlarken, işyerleri Tosla İşim panelinde ödeme alma, işlem takibi, detaylı rapor ve analiz yanı sıra çalışma şartlarını, limitlerini kontrol edebilir, teknik ve operasyonel destek talebinde bulunabilirler. Bu servislerin tamamlayıcısı olarak Tosla İşim’de fiziki ödemelerde de sanal pos’a benzer fırsatları sağlıyoruz. Hugin ile iş birliği yaparak sunduğumuz çözümde, var olan Hugin POS cihazlarına Tosla İşim yüklenebiliyor ya da dileyen üyelerimiz Hugin cihaz da alabiliyorlar.”

Tosla İşim’in en yeni servislerinden bir diğerinin ise işletmelere alternatif ödeme alma fırsatı sundukları Kredi ile Ödeme Geçidi, olduğunu vurgulayan Özinci, bu servis ile Sanal POS ve Fiziki POS çözümlerinde olduğu gibi beş farklı kurumun kredisini tek bir entegrasyon ile e-ticaret ödemeleri için kullanılabilir hale getirdiklerini söyledi:

“Tosla Ödeme Geçidi ile kartlı ödemenin yanı sıra işletmeler alışveriş kredisi ile de ödeme alabiliyor. Müşteriler kolay bir şekilde teklif almak istedikleri kurumu seçiyor, bilgilerini girerek, güvenlik adımından geçiyor ve teklifleri görüntüleyerek, kendisi için en uygunu seçiyor. İlgili kurumun uygulamasındaki onayın ardından anında ödeme tamamlanarak alışverişini yapabiliyor. Tosla Ödeme Geçidi ile e-ticarette kredi ile ödeme çözümümüzü çok yakında fiziki ödemelerde de sunacağız. Açık bankacılık ve servis bankacılığı ile farklı ödeme çözümlerini de Tosla İşim işyerlerimize sunacağız.”