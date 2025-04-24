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Finansal hizmetlere güven arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda geçen aya göre 7,4 puan artarak 177,7 seviyesine çıktı.

22 Nisan 2025 | 11:06
Finansal hizmetlere güven arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE nisanda geçen aya göre 7,4 puan yükselerek 177,7 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeleri bir önceki aya kıyasla güçlendi.

Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de güçlendiği gözlemlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, gelecek 3 aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği izlendi.

2025 yılı nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe 8,4 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde ise sırasıyla 6,8 ve 3,3 puanlık azalış oldu.

 

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