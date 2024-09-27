Fitch Ratings, Burgan Bank’ın kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings, Burgan Bank’ın kredi notunu iki kademe artırarak 'BB-' seviyesine yükseltti. Bankanın finansal gücünü tescilleyen bu artış, Burgan Bank’ın 2024 yılının ilk yarısında sağladığı yüksek karlılık ile desteklendi.

Fitch Ratings, Burgan Bank’ın kredi notlarını iki kademe birden yükseltti. 17 Eylül 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre, bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para (LTFC) kredi notu 'B'den 'BB-'ye, Uzun Vadeli Yerel Para (LTLC) kredi notu ise 'B+'dan 'BB'ye çıkarıldı. Finansal Kapasite Notu (VR) ise 'b-'den 'b’ye yükseltildi. Tüm notlar için görünüm “durağan” olarak belirlendi.

Bu not artışı, Türkiye’nin kredi notunun Fitch Ratings tarafından 6 Eylül 2024'te 'B+'dan 'BB-'ye yükseltilmesi sonrasında gerçekleşti. Türkiye’nin dış dengelerdeki iyileşmesi, güçlenen döviz rezervleri, azalan dolarizasyon ve artan sermaye girişleri, Burgan Bank’ın risklerini azalttı ve uluslararası piyasalara erişimlerini kolaylaştırdı. Bu süreçte özellikle dış borçlanmaya artan erişim, bankacılık sektörünün dış piyasalardaki risk primlerini düşürmeye yardımcı oldu.

“Kredi notu artışı, güçlü finansal yapımızın bir göstergesidir”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, "Fitch Ratings’in bankamızın kredi notunu iki kademe yükseltmesi, Burgan Bank’ın güçlü finansal yapısının, etkin risk yönetimi uygulamalarının ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin uluslararası platformda tescil edilmesidir. 2024 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz karlılık ve sermaye yeterlilik oranının yüksek bir seviyede gerçekleşmesi, müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerin ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların doğrudan bir sonucudur. Ana hissedarımız Burgan Bank K.P.S.C.’nin gücü Burgan Bank’ın kredi notu seviyesini desteklemektedir. Elde ettiğimiz bu başarı, bankamızın sağlam yapısını ve sektördeki konumumuzu daha da pekiştirmiştir." dedi.

Burgan Bank’ın finansal gücü ve sürdürülebilir büyümesi

Fitch Ratings, 17 Eylül 2024 tarihinde yayınladığı değerlendirmede, Burgan Bank’ın aktif kalite göstergelerinin iyileştiğini, sermaye yeterlilik ve karlılık göstergelerinin uygun ve yeterli seviyelerde olduğunu belirtirken, ana hissedar Burgan Bank K.P.S.C.’nin potansiyel desteğinin altını çizdi.

2024 yılının ilk yarısında Burgan Bank, 1,8 milyar TL net kâr elde ederek, sektördeki istikrarlı finansal performansını sürdürdü. Bankanın konsolide aktif büyüklüğü 101,8 milyar TL'ye, ekonomiye sağladığı kredi desteği ise 75,2 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı ise %20,3 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bu sağlam sermaye yapısı, Burgan Bank’ın gelecekteki büyüme hedeflerine ulaşmada önemli bir dayanak olarak öne çıktı.

Dijital bankacılıkta yenilikçi hamleler

Burgan Bank’ın dijitalleşmeye yaptığı yatırımlar sonucunda ON Dijital Bankacılık platformu, 2024 yılının ilk yarısında %74 oranında büyüme kaydetti. Kurumsal ve ticari bankacılıktaki kredilerin toplamı 63 milyar TL’ye ulaşırken, yatırım fonları portföyü de 13 milyar TL oldu. Burgan Bank, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in teyit ettiği güçlü finansal yapısı ve tüm iştirakleri ile ülke ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir.

