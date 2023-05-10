Fitch, Şekerbank’ın kredi notunu yükseltti

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, Fitch Ratings açıkladığı raporda, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB-(tur)"den "BBB (tur)"ye yükseltirken, görünümünü ise durağan olarak yukarı yönlü revize etti.

Fitch Ratings, Şekerbank’ın Uzun Vadeli YP ve Uzun Vadeli TL notlarını “B-“, Kısa Vadeli YP ve Kısa Vadeli TL notlarını ise “B” olarak teyit etti. Raporda, Şekerbank’ın karlılık ve aktif kalitesindeki iyileşme ile güçlenen sermaye yapısına vurgu yapıldı.

Raporda, Şekerbank’ın not artırımına dayanak olarak, güçlenen sermaye yapısı doğrultusunda yerel para cinsinden diğer Türk ihraççılara göre artan kredi değerliliği gösterildi.

Bankanın başta aktif kalitesi ve yüksek karlılık olmak üzere finansal performansında sergilediği süreklilik arz eden gelişim not artışında etkili oldu. Fitch Ratings, geçen yıl da Şekerbank’ın yükselen finansal performansı doğrultusunda Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu artırmıştı.