Garanti BBVA'dan 3,5 trilyon liralık sürdürülebilir finansman hedefi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 2018-2025 dönemi için belirlediği 400 milyar liralık sürdürülebilir finansman hedefini, 2025'in ilk yarısında tamamladı. Bu başarının ardından banka, 2018-2029 yıllarını kapsayan yeni hedefini 3,5 trilyon lira olarak açıkladı.

Garanti BBVA bu taahhütle, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal sermayenin korunması, döngüsel ekonomi, sosyal kalkınma ve finansal kapsayıcılık alanlarında güçlü etki yaratmayı amaçlıyor. Bankanın belirlediği bu rakam, Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar arasında en yüksek sürdürülebilir finans taahhüdü olarak dikkati çekiyor.

2025'in ikinci yarısından 2029'a kadar olan yeni dönemde, yaklaşık 3,1 trilyon liralık ek kaynak, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal sermayenin korunması, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve su verimliliği yatırımları ile sosyal altyapıların geliştirilmesi, toplumsal eşitliğin ve finansal kapsayıcılığın artırılması alanındaki projelere aktarılacak.

Garanti BBVA'nın ana hissedarı BBVA Grubu, 2018-2025 yılları için ilk etapta 100 milyar Euro sürdürülebilir finansman hedefi koymuştu. Hedef önce 300 milyar Euro’ya çıkarıldı ve 2024 sonunda tamamlandı. Grup bu hedefi 2025-2029 dönemi için 700 milyar Euro’luk yeni taahhütle toplam hedefini 1 trilyon avroya yükseltti.

TÜRKİYE'NİN PAYI YÜZDE 9'A YÜKSELDİ

2025'in ilk dört ayında BBVA Grubu'nun sağladığı toplam sürdürülebilir finansmanın yaklaşık 140 milyar lirası Garanti BBVA tarafından sağlandı. Bu rakamla Türkiye'nin BBVA Grubu içindeki payı sürdürülebilir finansman rakamların raporlanmaya başlandığı 2018 yıllarındaki yüzde 3 seviyesinden bugün yüzde 9'a yükseldi.

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansmanı yalnızca bir kaynak sağlama faaliyeti olarak değil, aynı zamanda müşterilerine bu alanda danışmanlık sunarak emisyon azaltımı, çevresel risk analizleri ve sektör bazlı dönüşüm stratejileri gibi konularda da yol gösterici bir rol üstleniyor.

Şirket, sürdürülebilir finansman süreçlerini uluslararası düzeyde şeffaflık ve kapsayıcılığı esas alan kriterler doğrultusunda yürütüyor. Bu kapsamda, ana hissedarı BBVA Grubu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği çevre taksonomisi ile iyi uygulama örneklerine uyumu, bağımsız denetim kuruluşu DNV tarafından değerlendirilen BBVA Sürdürülebilir Faaliyetlerin Yönlendirilmesi Rehberi'ni esas alıyor.

Bu kapsamda uyumlu şekilde oluşturduğu Sürdürülebilir Faaliyetler Rehberi ile hangi çalışmaların sürdürülebilir olarak değerlendirileceğini de açıklayan Garanti BBVA, bu faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerinin nasıl analiz edileceğini ve hangi projelere finansman sağlanacağını net biçimde tanımlıyor. Böylece, kaynak tahsisi süreçlerinde sürdürülebilirlik kriterlerinin somut, ölçülebilir ve denetlenebilir bir sistem üzerinden uygulanmasını güvence altına alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2025'in ilk 5 ayında yıl sonu hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Gösterilen performansta sürdürülebilirliği stratejik öncelik haline getirmenin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Akten, yeşil/sosyal kredilerden çevreci taşıt kredilerine, sürdürülebilir tahvillerden, çevresel ve sosyal yatırımlarda aktif danışmanlık hizmetlerine ve su verimliliğiyle ilgili projelere yönelik "mavi finans" araçlarına kadar pek çok sürdürülebilir finansman ürününü müşterilere sunduklarının altını çizdi.

Mevcut başarıyı daha ileri taşıyarak 2029 sonuna kadar 3,5 trilyon liralık sürdürülebilir finansman sağlamayı taahhüt ettiklerini belirten Akten, şunları kaydetti:

"Bu yeni hedef, yalnızca hacim açısından değil, sürdürülebilir finansman hızımız açısından da çarpıcı bir sıçrama anlamına geliyor. 2025'in ikinci yarısından 2029 sonuna kadar yaklaşık 3,1 trilyon liralık yeni kaynağı sürdürülebilir yatırımlara yönlendireceğiz. Bu taahhüdün büyüklüğü, Türkiye'nin düşük karbonlu ve kapsayıcı bir geleceğe geçişinde Garanti BBVA'nın giderek daha da etkin bir rol üstleneceğini gösteriyor. Yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de güvence altına alacak yatırımlara kaynak sağlayarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'deki dönüşüme liderlik ederken, BBVA Grubu'nun küresel sürdürülebilirlik hedeflerine de her yıl daha büyük ve anlamlı katkı sunmaktan gurur duyuyoruz."