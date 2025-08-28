Garanti BBVA kripto portföyü Garanti BBVA Mobil’e taşındı

Hisse senedinden yatırım fonuna, dövizden bireysel emekliliğe kadar pek çok yatırım ürününü tek ekrandan görüntüleme imkânı sunan Garanti BBVA Mobil, yeni kripto entegrasyonunu açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni hizmet Garanti BBVA müşterilerinin finansal varlıklarını bütüncül bir bakış açısıyla takip edip yönetmelerini daha da kolaylaştıracak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Müşterilerimiz bankacılık işlemlerinde olduğu gibi yatırımlarında da kolaylığı ve erişilebilirliği önemsiyor. Yatırımlar menümüze kripto varlıkları da ekleyerek, müşterilerimize zaman kazandıran ve varlıklarını gönül rahatlığıyla takip edebilecekleri bir deneyim sunuyoruz. Böylece finansal hayatlarını tek yerden yönetme imkânını daha da güçlendirmiş oluyoruz.” dedi.

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven ise, “Kripto kullanıcılarının en büyük ihtiyaçlarından biri, portföylerini kolaylıkla, şeffaf ve bütüncül bir şekilde takip edebilmek. Garanti BBVA Kripto olarak, teknolojimizi Garanti BBVA’nın güçlü altyapısıyla entegre ederek bu ihtiyaca yanıt verdik. Garanti BBVA müşterileri artık kripto ve kripto harici portföyünü tek ekrandan takip ederek yönetebilecek.” açıklamasında bulundu.

