Halkbank’ın KAP’ta yayımlanan bildirimine göre, banka, aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül’de 8,06-8,58 TL fiyat aralığından 8 milyon 850 bin adet hisse geri alımı yaptı.
Halkbank’ın KAP’ta yayımlanan bildirimine göre, banka, aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül’de 8,06-8,58 TL fiyat aralığından 8 milyon 850 bin adet hisse geri alımı yaptı.
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro kurları geliyor. Özellikle son dönemde dolar yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün Dolar...Daha fazla oku
Autorola Türkiye, Türkiye otomotiv sektöründe satışların yüzde 60’ını gerçekleştiren 12 otomotiv markası ve yetkili satıcıları ile iş birliği içerisinde. Autorola Türkiye Genel Müdürü Oğuzhan Saygı, “Global know-how avantajımızı kullanarak varlık gösterdiğimiz 24 ülkede uyguladığımız yeni iş modellerini, teknolojileri aktarabilmekle ilgili planlarımız ve teknoloji yatırımlarımız devam edecek” diyor.Daha fazla oku
Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını bildirildi. Moskova Borsası’ndan (MOEX) yapılan yazılı açıklamada, döviz...
Polonya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle gündeme gelen Zaporijya Nükleer Santrali'nden kaynaklanabilecek risklere önlem almak amacıyla potasyum iyodür tabletlerin dağıtıldığını...
Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için referanduma gitme kararı almasının ardından düşüşe geçti. Moskova Borsası (MOEX) yüzde 10,61...
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna savaşının enerji ve gıda fiyatlarındaki etkilerini "kusursuz...
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