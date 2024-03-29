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Hayat Finans, finansal teknolojiler şirketi kurdu

Hayat Holding’in bankacılık yatırımı olarak geçen yıl eylül ayında faaliyete geçen Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans, finansal teknoloji şirketi Hayat Fintek Çözümleri A.Ş.’yi kurdu.

29 Mart 2024 | 13:33
Hayat Finans, finansal teknolojiler şirketi kurdu

87 yıllık tecrübesiyle, 20.000’i aşkın çalışanı ve 17 ülkedeki üretim tesisleri ile 49 Türk markasını dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştıran Hayat Holding’in dijital banka yatırımı Hayat Finans, finansal teknolojiler sektöründe etkisini artıracak önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Bu kapsamda Hayat Finans, tüm dünyada dijitalleşme ile hızlıca yükselen finansal teknolojiler alanında faaliyet gösterecek Hayat Fintek Çözümleri A.Ş.'nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Yenilikçi ve yaratıcı finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini ve müşterilerle buluşturulmasını amaçlayan Hayat Fintek, Türkiye’nin ilk dijital bankası olarak geçen yıl eylül ayında faaliyete geçen Hayat Finans’ın yüzde yüz iştiraki olarak kuruldu. Hayat Fintek’in teknoloji ve müşteri hizmetleri alanında yazılım ve mobil uygulama geliştirme, müşteri deneyimi, pazarlama ve analitiği, dijital avantaj platformları, mobil ödemeler, finans teknolojileri ve ilgili konularda yenilikçi ürünler ve iş modelleri geliştirmesi hedefleniyor.

Hayat Finans Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Galip Karagöz, Türkiye’nin ilk dijital bankası olarak bankacılık sektöründe zihinsel dönüşümü gerçekleştirecekleri yenilikçi yatırımlara devam edeceklerini söyledi. 

Hayat Fintek Genel Müdürü Doğan Tanrıseven ise şirketlerin rekabetçi avantaj sağlamasında, yenilikçi, hızlı ve müşteri odaklı fintek modellerinin büyük önem kazandığını ifade ederek, özellikle dijital bankacılık, fintech ve perakende sektörü ekosistemine özel çözümler sunacaklarını belirtti.

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