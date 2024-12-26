Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş kriterlerin kısa süre önce açıklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak-Aralık 2025 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaların belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, uygun görülen bankalar şu şekilde sıralandı: