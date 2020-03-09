Holywood yıldızlarına mimarlık yaptı - Ekonomist

Holywood yıldızlarına mimarlık yaptı
Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Mimarisi bölümünü bitiren Esra Kestirengöz, Los Angeles’ta USC & IDI okullarında ortak eğitim aldı.
2002-2012 yıları arasında ABD’de okurken dünya çapında işler yürüten bir inşaat firmasında çalıştı. NBA, NFL oyuncuları ve Hollywood aktör ve aktristlerinin de bulunduğu birçok isme özel projeler yaptı.
2011’de İstanbul’a dönen Kestirengöz, işine Eren Holding’te mimari departman direktörü olarak devam etti. 21 ülkede Lacoste mağazalarını açtı.
Dünyada sınırlı sayıda açılan Burberry Türkiye’nin tüm mağazaları ile birlikte fabrika ve ofis projelerini yaptı. Kendi kanatları ile uçma kararı alan, Esra Kestirengöz Design Studio markasını kurdu.
Eren Holding bünyesinde bulunan İstanbul’un Boğaz hattındaki tüm konutlarının yenilenmesi (yıkılıp yeniden yapılması ve/veya büyütülmesi) projelerini de bu süreçte gerçekleştirdi.
Şu anda Ahmet Eren’in Çengelköy’deki yol yalısının renovasyonunu yürüten Esra Kestirengöz, tüm tasarımlarında estetikle işlevselliği ön planda tuttuklarını söylüyor.
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