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HSBC'den yüksek faiz etkisiyle rekor kâr

İngiltere'nin en büyük bankalarından HSBC'nin geçen yılki vergi öncesi karı, yüksek faiz oranlarına bağlı olarak, 2022'ye göre yüzde 78 artarak 30,3 milyar dolarla rekor kırdı.

21 Şubat 2024 | 11:28
HSBC'den yüksek faiz etkisiyle rekor kâr

HSBC, 2023 finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl bankanın gelirleri yüzde 30 artışla 66,1 milyar dolara çıktı.

Bankanın vergi öncesi karı ise yüzde 78 yükselişle 30,3 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Rekor vergi öncesi karın analistlerin 34,1 milyar dolar beklentisinin altında kalması dikkati çekti.

Vergi öncesi karın beklentinin altında kalmasında, HSBC'nin iştiraki Çinli finans kuruluşu Bank of Communications'daki (BoCom) yatırımına ilişkin değer düşüklüğü de etkili oldu.

Bankanın vergi sonrası karı ise 8,3 milyar dolar artarak 24,6 milyar dolara yükseldi. Yüksek faiz oranları, bankanın geçen yıl gelir ve kar artışının itici gücü oldu.

Banka yönetim kurulu, hisse başına toplamda 0,61 dolar tutarında yıllık temettüyü onaylarken, 2 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alımı başlatmayı planladığını da açıkladı.

 

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