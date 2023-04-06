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HSBC, dolar/TL beklentisini yükseltti

İngiltere merkezli yatırım bankası HSBC, 14 mayıs seçimleri sonrası dolar/TL'ye yönelik tahminlerini paylaştı. Yapılan tahminlere göre banka yıl sonu için dolar/TL tahminini 21 seviyesinden 24 seviyesine yükseltti.

06 Nisan 2023 | 13:59
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HSBC, dolar/TL beklentisini yükseltti

HSBC, Türkiye'de seçimler yaklaşırken, dolar/TL'ye yönelik tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Ünlü yatırım bankası tarafından yayımlanan bir rapora göre banka, seçimlerin ardından gelecek hükümet farketmeksizin dolar/TL'nin yukarı yönlü ivmeleneceği görüşünde.

HSBC CEEMEA Bölgesi Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından kaleme alınan raporda bozulan temeller ve TL'nin aşırı değerlendiğine yönelik olarak belirmeye başlayan işaretlerin kurda, bankanın daha önce öngördüğünden daha geniş bir düzeltmeye yol açabileceği belirtilerek tahminlerde yukarı yönlü revizyona gidilidi.

Yapılan revizyona göre banka, yıl sonu için 21 olan dolar/TL beklentisini 24'e yükseltti.

Rapora, TL'nin reel olarak aşırı değerli bir hale geldiğine yönelik çıkarımlarda yer alırken, döviz kuru ile enflasyon arasındaki bağlantının gevşediği ve bu gevşemenin ekonomik dinamikleri olumsuz yönde etkileyebileceği belirtildi.

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