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IMF Başkanından 'faiz' çıkışı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, faiz oranlarındaki hızlı artışın bankacılık sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını ifade etti.

02 Mayıs 2023 | 10:05
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IMF Başkanından 'faiz' çıkışı

Georgieva, Milken Enstitüsünce düzenlenen "Küresel Finansal Sistemin Durumu" başlıklı etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.

Pandemiden Ukrayna'daki savaşa son yıllarda bir dizi akıl almaz olay yaşandığını söyleyen Georgieva, düşük faiz oranlarından yüksek faiz oranlarına hızlı geçiş olduğunu belirtti.

Georgieva, faiz oranlarındaki hızlı artışın finans sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret etti.

Bankacılık sektöründe daha fazla zayıflığın ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Georgieva, sektör temsilcilerinin şokları önceden tahmin etmesi ve meydana geldiklerinde harekete geçmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Georgieva, ekonomik büyümenin yavaşladığını ancak enflasyonun istenilen kadar hızlı düşmediğini dile getirdi.

Enflasyonunun rahatsız edici bir şekilde merkez bankalarının hedefinin üzerinde olduğuna işaret eden Georgieva, bankaların faiz oranlarını eninde sonunda enflasyonu düşürecekleri bir seviyede tutması gerektiğini kaydetti.

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