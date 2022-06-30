İnfo Yatırım, yeni irtibat büroları ile hizmet ağını genişletmeye devam ederken, gelişen teknolojilere uyum göstererek Metaverse dünyasında da yerini aldı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘InfoVerse’ buluşma noktası ile ilk kez bir aracı kurumun Metaverse’e taşındığını kaydeden Tarkan Akgül; “İnfoVerse, yatırımcıların 7/24 buluşabileceği, verilecek eğitimlerle birlikte finansal okuryazarlığın artacağı, finans dünyası için bir buluşma noktası” diyor.

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren, bireysel ve kurumsal yatırımcıya hizmet sunan İnfo Yatırım; ‘Finansal Piyasalarda Boyut Değiştiriyoruz!’ sloganıyla yeni buluşma noktası ‘InfoVerse’ü İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım-satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri sunan İnfo Yatırım, dönemin en popüler sanal platformu Metaverse’deki buluşma noktası ‘InfoVerse’ ile yatırımcılarını buluşturdu.

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül; yatırımcıların sanal evrende de İnfo Yatırım’a istedikleri an ulaşabileceklerini söylüyor. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek InfoVerse buluşma noktası ile ilk kez bir aracı kurumun Metaverse’e taşındığını kaydeden Tarkan Akgül; “İnfoVerse, yatırımcıların 7/24 buluşabileceği, verilecek eğitimlerle birlikte finansal okuryazarlığın artacağı, finans dünyası bir buluşma noktası” diyor.

“‘INFOVERSE’ DERSLİKLERİNİ AÇIYORUZ”

İnfo Yatırım; Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin görüşlerinin alınabileceği, piyasa profesyonelleri ile bir araya gelinebilecek organizasyonlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Finansal okuryazarlık konusunu çok önemsediklerinin altını çizen Tarkan Akgül; şu bilgileri veriyor:

“Teknik ve temel analiz, algoritmik trade, alım satım stratejisi oluşturma ve gelecek taleplere göre düzenlenecek eğitimlerimizle ‘İnfoVerse’ dersliklerini açıyoruz. Amacımız; finansal okur yazarlığı mümkün olduğunca tabana yaymak. ‘İnfoVerse’ bizim metaverse dünyasındaki buluşma noktamız olacak. Tıpkı İnfo Yatırım’da yapabildiğiniz gibi İnfoVerse’de de hisse senedi yatırımlarınız için alıştığınız İnfo Yatırım desteğini bulabileceksiniz. Yatırım danışmanlığı konusunda destek sunacağımız, yatırım fonları konusunda bilgilendireceğimiz bu platform sizi yurtdışı piyasalarda yatırım yapmak konusunda da yalnız bırakmayacak. Hızlıca Eurobond’lara ulaşabilecek, forex dünyasına tek bir tıkla erişebileceksiniz. Yatırımcılar InfoVerse adresine https://infoyatirim.com/infoverse/ linkinden ulaşabilecekler.”

“ÖZ KAYNAĞIMIZ 341 MİLYON TL’YE ULAŞTI”

İnfo Yatırım’ın gelişimiyle ilgili olarak da ayrıntılı bilgi veren Tarkan Akgül; 2021 yılsonu itibarıyla 263 milyon TL olan öz kaynakların 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla 341 milyon TL’ye yükseldiğini, net kârın da 48 milyon TL’den 109 milyon TL’ye çıktığını aktarıyor. 2021’de kitle fonlama lisansı alan ilk banka dışı aracı kurum olduklarının altını çizen Akgül; İnfo Yatırım olarak fona ihtiyaç duyan girişim ve projeleri ‘Startup Burada’ dijital platformu aracılığıyla yatırımcılarla buluşturmaya başladıklarına da değiniyor. İnfo Yatırım, an itibarıyla 22 irtibat ofisi ile yurt çapında faaliyet gösteriyor. Kurum, bu yıl içinde 5 yeni noktada daha yatırımcılarla buluşmayı hedefliyor.

“SEKTÖRDE İLK BEŞTEYİZ”

İnfo Yatırım, toplamda 73 bin yatırımcıya hizmet veriyor. Kurum, yatırımcıların saklaması altında hisse, Eurobond bono ve bakiye olarak 17 milyar TL’nin üzerinde overall büyüklüğe ulaşmış durumda. Tüm bu hizmetler kapsamında sektörde ilk beşte yer aldıklarını söyleyen Tarkan Akgül; hisse senetleri ve VİOP hacmi olarak sektör genelinde yüzde 5 pazar payına sahip oldukları bilgisini de veriyor.