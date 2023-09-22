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ING Hollanda'ya üst düzey Türk yönetici

Işıl Akdemir Evlioğlu, ING Hollanda Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

22 Eylül 2023 | 16:29
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ING Hollanda'ya üst düzey Türk yönetici

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türk finans dünyasından bir lider daha ING'de üst düzey göreve getirildi. Finans sektöründe geniş bir deneyime ve bilgi birikimine sahip Işıl Akdemir Evlioğlu, 1 Kasım itibarıyla ING Hollanda Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Işıl Akdemir Evlioğlu kimdir?

Son olarak Garanti BBVA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Evlioğlu, bireysel ve tüzel bankacılığı müşterilerine yönelik müşteri çözümleri, dijital bankacılık, pazarlama, müşteri iletişim merkezi ve sürdürülebilirlik çözümleri alanlarından sorumluydu. Daha öncesinde, Garanti Ödeme Sistemleri'nde pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve ardından da genel müdür olarak görev yapan Evlioğlu, McKinsey & Company'de yardımcı ortak göreviyle finansal kurumlar alanında da deneyim kazandı.
 


 

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