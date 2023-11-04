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ING Türkiye'den 9 ayda 1,6 milyar TL net kâr

ING Türkiye, yılın ilk 9 aylık döneminde 1,6 milyar TL net kâr elde etti.

04 Kasım 2023 | 09:15
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ING Türkiye'den 9 ayda 1,6 milyar TL net kâr

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, yılın üçüncü çeyreğine yönelik konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Ocak-eylül döneminde konsolide aktif toplamı 156 milyar TL olan ING Türkiye’nin sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,9 seviyesinde gerçekleşirken, net karı 1,6 milyar TL oldu.

Toplam öz kaynakları 14,6 milyar TL olan ve toplam mevduatları 104,3 milyar TL’ye ulaşan ING Türkiye’nin ülke ekonomisine sağladığı kredi desteği de 81,8 milyar TL’si nakdi olmak üzere, toplam 96,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Cumhuriyet'in 100. yılında ülke ekonomisine ve reel sektöre katkıda bulunmayı önceliklendirerek ülkeyle birlikte büyümeyi sürdürdüklerini belirtti.

Bu çeyrekte finansal tablolarında sağlam bir performans sergileyerek, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 56, aktif büyüklüklerinde ise yüzde 45 artış kaydettiklerini aktaran Gökgöz, "Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 20 artırdık. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında ülkemizin ve sektörümüzün birçok başarı hikayesine imza atacağına inanıyoruz. ING olarak biz de bugüne kadar olduğu gibi, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da ülkemizin dijital ve sürdürülebilirlik dönüşümüne katkıda bulunmaya, ülke ekonomisini desteklemeye devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ING olarak Türkiye’deki varlığımızı yeni yatırımlarla daha da güçlendirdik"

Alper Gökgöz, ING’nin Türkiye’deki varlığını yeni yatırımlarla güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu yıl ING Teknoloji şirketini hayata geçirerek, dijital liderlik yolumuzda önemli bir adım atmıştık. Yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek başkentimiz Ankara’da yeni bir merkez ofisi açtık. Bu ofisimiz İstanbul ve Kahramanmaraş ofislerine ek olarak üçüncü bir merkez olarak konumlanacak ve Ankara’daki genç yetenekler ile genel müdürlük ekiplerimizi büyütme imkanı sağlayacak. Ankara ofisimizi önümüzdeki dönemde daha da büyüteceğiz." açıklamasında bulundu.

Ekonominin merkezinde yer alan KOBİ'leri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade eden Gökgöz, şunları kaydetti:

"Ticari ve KOBİ bankacılığında müşterilerimizi yenilikçi çözümlerle ve avantajlı finansman fırsatlarıyla desteklemekte kararlıyız. Bu kapsamda, ING KOBİ Anında Kredi ile tüm şahıs işletmelerine, ING Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden diledikleri yer ve zamanda avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyoruz. Ayrıca, KOBİ ve şahıs işletmelerine dijital kanallar üzerinden ING KOBİ Hızlı POS’a başvurma kolaylığı sağlıyoruz. Bu doğrultuda, ING Türkiye olarak tüzel TL kredi hacmimizi yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50’ye yakın büyütmekten dolayı mutluyuz. İşletmeleri finansal olarak desteklerken, bir yandan da finansal sağlık alanında farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ’lerin yararlanabilecekleri bir bilgi kaynağı yaratmak amacıyla 'ING KOBİ Blog' sayfasını hayata geçirdik."

ING Türkiye, toplumsal yatırımlarında deprem bölgesini önceliklendirmeye devam etti

Verilen bilgiye göre, ekonomiye desteğini sürdüren ING Türkiye, toplumsal yatırımlarında deprem bölgesini önceliklendirmeye devam etti.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönemi 1000 öğretmenle başladı. Başvurularda deprem bölgesinde yer alan ve depremden etkilenen öğretmenlere öncelik tanındı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini de önceliklendiren ING Türkiye, çalışma hayatına ara veren kadınların yeniden iş hayatına dönmelerini sağlayacak çalışmalara imza atan YenidenBiz Derneğinin "100. Yılda 1000 Kadın" projesine destek verdi. Proje kapsamında yer alan "Yeniden Başla" programı ile depremden etkilenen kadınların doğru iş fırsatları ile buluşturulması ve iş arayış süreçlerinde desteklenmesi amaçlanıyor.

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