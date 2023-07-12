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İngiltere'nin 8 büyük bankası stres testini geçti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), İngiliz bankalarının olası krizlere karşı dayanıklı olduğunu belirtti.

12 Temmuz 2023 | 12:22
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İngiltere'nin 8 büyük bankası stres testini geçti

BoE, İngiliz bankacılık sistemine ilişkin stres testinin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ülkenin en büyük 8 bankasının yüksek enflasyon, resesyon ve düşük konut fiyatlarının temel alındığı olası kriz senaryosuna karşı dayanıklı olduğu kaydedildi.

İngiliz bankalarının şu ana kadar politika faizinin hızlı bir şekilde artmasına karşı direnç göstermeyi başardığı belirtilen açıklamada, artan politika faizi karşısında vatandaşların kredi borçlarını ödemekte zorlanabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "İngiliz bankaları, devam eden daha yüksek enflasyonu, artan küresel faiz oranlarını, İngiltere'de ve küresel ekonomilerde maddi olarak daha yüksek işsizliği, derin eş zamanlı durgunlukları ve varlık fiyatlarındaki keskin düşüşleri içeren ciddi bir stres senaryosuna karşı dirençlidir." denildi.

İngiliz bankalarının varlık kalitesinin 2019'da yapılan son döngüsel stres testinden bu yana iyileştiği belirtilen açıklamada, olası kriz senaryosunda, İngiltere'de enflasyonun gelecek 3 yıl boyunca ortalama yüzde 11 seviyesinde seyretmesi, devamında ise yüzde 17'ye ulaşarak zirveye ulaşması ve hanehalkı reel gelirinin yüzde 13 azalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu senaryoda, politika faizinin yüzde 6 seviyesinde olması, ekonominin yüzde 5 daralması, işsizliğin 2 katından fazla artarak yüzde 8,5 seviyesine ulaşması ve konut fiyatlarının yüzde 31 düşmesinin baz alındığı bildirildi.

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