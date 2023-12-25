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  • İş Bankası 500 milyon TL tutarında yeşil tahvil ihraç etti

İş Bankası 500 milyon TL tutarında yeşil tahvil ihraç etti

Türkiye İş Bankası, 500 milyon TL tutarında, iki yıl vadeli yeşil tahvil ihraç etti.

25 Aralık 2023 | 11:58
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İş Bankası 500 milyon TL tutarında yeşil tahvil ihraç etti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının gelişimi, sürdürülebilir bir geleceğin finansmanında önemli rol oynuyor.

Bu yaklaşımla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"nde belirtilen esaslara uygun olarak yurt içinde TL cinsinden yeşil borçlanma aracı ihraç eden ilk banka Türkiye İş Bankası oldu.

Yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihracın büyüklüğü hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisi sonucunda 500 milyon TL olarak gerçekleşti. İhraçtan sağlanan kaynak yeşil projelere verilen kredilerin finansmanı için kullanılacak.

"Sektörde ilk olma özelliği taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gördüklerini belirterek, iklim değişikliği ile mücadelede kaynak temininden sürdürülebilir ürün ve hizmetler yoluyla bu kaynakların müşterilere sunulmasına uzanan uçtan uca bir iş modeli benimsediklerini aktardı.

Hakan Aran, "Sektörde ilk olma özelliği taşıyan yurt içi yeşil tahvil ihracımızla temin ettiğimiz kaynakları da müşterilerimizin yeşil dönüşümünde yol gösterici bir iş ortağı olma amacımız doğrultusunda yönlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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