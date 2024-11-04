İş Bankası 9 aylık bilançosunu açıkladı

Bankadan yapılan açıklamada, yılın dokuz aylık finansal sonuçları paylaşıldı. Eylül sonu itibarıyla İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi 1,6 trilyon liraya, gayrinakdi kredi hacmi ise 539 milyar liraya ulaşırken ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 2,1 trilyon lira olarak kaydedildi.

İş Bankası'nın kurduğu Türkiye'nin ilk yatırım fonu olan TI1 - İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, 100 milyar lira eşiğini aşan ilk TL yatırım fonu unvanını elde etti.

Sunduğu hizmetlerle tasarrufu teşvik eden İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi, 2024 Eylül döneminde yıl sonuna kıyasla yüzde 23,4 artış göstererek 2,1 trilyon lira seviyesine çıktı. Türk Lirası mevduat hacmi ise yüzde 28,9 oranında artarak 1,1 trilyon liraya yükseldi.

2024 yılında yurt dışından sağladığı kaynak toplamı 4 milyar ABD dolarını aşan İş Bankası, uluslararası arenada duyulan güveni bir kez daha teyit ederek ekonominin lokomotifi ve dönüştürücü niteliğindeki alanları desteklemeye devam etti.

Bankanın sermaye yeterliliği oranı, yılın ilk dokuz ayında elde edilen 34,7 milyar lira net karıyla yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İş Bankası ulaştığı bu rakamlarla 100'üncü kuruluş yılını kutladığı 2024 yılında "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olma unvanını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, teknoloji, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve üretken yapay zekayı iş süreçlerine entegre ettiklerini belirtti.

Tarım, turizm, girişimcilik, KOBİ ve işletme bankacılığı gibi alanlara odaklanarak ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Aran, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemiz için bir bankadan fazlası olduğumuza inanıyoruz. 2 Kasım'da Samsun'da çocuklarımızla birlikte diktiğimiz fidanlarla ‘81 İlde 81 Orman Projesi’ni 100. yılımızda yeniden başlattık. 81 ilde beş yıl içinde toplam 2 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca, 3 Kasım’da Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nun startını verdik. Maraton, dayanıklılık, azim, dayanışma ve zindeliği simgeliyor. İş Bankası da 100. yılında genç ve dinamik bir girişim olarak, ikinci yüzyılına emin ve sağlam adımlarla ilerliyor, ülke ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyor."