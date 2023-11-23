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İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan KKM yorumu

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kur korumalı mevduatların cazip olma döneminin bittiğini, bu mevduat türünün ortadan kalktığının görüleceğini söyledi

23 Kasım 2023 | 10:08
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İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan KKM yorumu

Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduatlara (KKM) karşı önlemleri devreye alırken, bankacılık sektöründen de KKM karşıtı açıklamalar gelmeye başladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu'nda yaptığı konuşmada "Bugün gelinen noktada TL mevduat faizi yüzde 50'nin üzerinde. KKM'nin cazip olduğu dönem bitti. KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum. KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 10 Kasım haftası itibariyle 82,9 milyar TL düşüşle 2,8 trilyon TL oldu. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 100 milyar doların altına geriledi.a

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