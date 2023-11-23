Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduatlara (KKM) karşı önlemleri devreye alırken, bankacılık sektöründen de KKM karşıtı açıklamalar gelmeye başladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu'nda yaptığı konuşmada "Bugün gelinen noktada TL mevduat faizi yüzde 50'nin üzerinde. KKM'nin cazip olduğu dönem bitti. KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum. KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 10 Kasım haftası itibariyle 82,9 milyar TL düşüşle 2,8 trilyon TL oldu. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 100 milyar doların altına geriledi.a