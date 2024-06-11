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  • İş Bankası'na 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi

İş Bankası'na 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi

Türkiye İş Bankası, 563 milyon avro ve 442 milyon dolar 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı.

11 Haziran 2024 | 14:34
İş Bankası'na 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen sendikasyon kredisi ile küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilerin yanı sıra küçük çiftçilere kullandırılacak nakdi kredi tutarları, sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirlendi.

Kredi anlaşmasında Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank koordinatör, ING Bank N.V., Mashreqbank PSC ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı.

Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki 21 ülkeden 48 bankanın katılımı ile tamamlanan kredi işlemine 18 yeni banka katılım gösterdi.

Sendikasyona en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro diliminde Euribor + yüzde 2,25, dolar diliminde ise SOFR + yüzde 2,50 oldu.

"Yenileme oranımız yüzde 163 oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bu yıl 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan İş Bankası'nın ekonomik ve toplumsal gelişime katkıda bulunma sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

Aran, "Geçen yıl aldığımız 388 milyon avro ve 224 milyon dolar tutarındaki borcumuzu öderken, yeni sözleşme kapsamında 563 milyon avro ve 442 milyon dolar tutarında bir kaynak sağlamış olduk. Yenileme oranımız yüzde 163 oldu ve bu yaklaşık 400 milyon dolar tutarında yeni kaynak girişi anlamına geliyor. Bu kaynağı, tüm paydaşlarımızla daha güçlü bir gelecek inşa etme yolculuğumuzda, iklim değişikliğiyle mücadelede, müşterilerimizin yeşil dönüşümünü ve kadının toplumdaki yerinin güçlenmesine yönelik çalışmaları desteklemek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik temalı kaynak teminini, stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Aran, yeni sendikasyon kredisiyle, banka müşterilerinin dış ticaret işlemlerinin finansmanına desteklerini sürdürdüğünü aktardı.

Aran, küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilerin yanı sıra küçük çiftçilere kullandırılacak nakdi kredi tutarlarına dayalı belirledikleri sürdürülebilirlik performans kriterleri aracılığıyla, Türkiye'de hem tarımın gelişmesine hem de kadının toplumdaki yerinin ve ekonomideki rolünün sağlamlaşmasına yönelik taahhütlerini güçlendirdiklerini ifade etti.

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