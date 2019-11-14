İş Bankası, TROY’u yurtdışına taşıyor
İş Bankası, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Discover Finansal Hizmetler ile yaptığı işbirliğiyle TROY kredi kartlarının yurtdışında geçerliliğini sağlayacak çalışmalarını tamamladı.
TROY kredi kartı sahibi olan İş Bankası müşterileri kartlarını, 190’ı aşkın ülkedeki Discover ve Diner’s Club kart kabul eden 44 milyondan fazla noktada alışveriş yaparken ve ATM’lerde nakit avans çekim işlemlerinde kullanabilir hale geldi.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, Discover ve Diners Club kartlarını hem ihraç eden hem kabul eden ilk Türk bankası, Türkiye’de ise TROY ve Discover logolu ilk ticari kart ürününü hayata geçiren banka olduklarını söyledi.
Sezen, bireysel müşterilerin TROY Klasik ‘Maximum’ kartın yanı sıra ‘Maximiles’ ve ‘Maximum Aidatsız’ kart ihtiyaçlarının karşılanacağını, ticari kredi kartı müşterilerine ise yurtdışında da kabul edilen TROY logolu kart verilebileceğini kaydetti.
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