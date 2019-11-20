İş Bankası’na sendikasyon kredisi
Türkiye İş Bankası, 18 ülkeden 32 bankanın katılımıyla, 215 milyon dolar ve 545 milyon Euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
5 Kasım tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America Merrill Lynch koordinatör, Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.
Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + yüzde 2,10, dolar diliminde ise Libor + yüzde 2,25 oldu.
Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan aldığı çok sayıda talep ile bir önceki yıl sağlanan krediye göre katılımcı ülke ve banka sayısını artıran İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.
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