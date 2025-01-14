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  • JPMorgan'dan Türk bankacılık analizi: Hedef fiyatları güncelledi

JPMorgan'dan Türk bankacılık analizi: Hedef fiyatları güncelledi

JPMorgan, Türk bankacılığıyla ilgili analizinde sektörün kritik bir dönemde olduğunu ifade etti. Kurum analizinde bankalarda tavsiyelerini ve hedef fiyatlarını da güncelledi.

14 Ocak 2025 | 11:15
JPMorgan'dan Türk bankacılık analizi: Hedef fiyatları güncelledi

JPMorgan, Türkiye'de faiz indirim döngüsünün başlamasıyla bankalar için bu dönemde net faiz marjlarındaki baskının gevşeme yoluna gireceği kritik bir döneme işaret ettiğini belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, aralarında Mehmet Sevim'in de yer aldığı JPMorgan analistleri değerlemelerde 0,9 seviyelerinin ucuz bir değerlemeye işaret etmediğini ifade ederken, tarihi olarak bakıldığında görece olumlu döngülerde görülen değerlemelerin altında kaldığına vurgu yaptı.

Analistler, sektörün ortalama maddi özkaynak kârlılığının 2024’teki yüzde 20 seviyesinden 2025’te yüzde 27’ye yükseleceğini öngördü.

Analizde "Makro katalizörlerin ortaya çıkmaya devam edeceği varsayılırsa, bu durum şimdiye kadar sınırlı olan hisse senetlerine yabancı akışını kademeli olarak teşvik edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kurum takip ettiği bankalara ilişkin tavsiye ve hedef fiyatlarını da güncelledi.

Kurum, Akbank'ı 'nötr' seviyesinden 'ağırlık artır' seviyesine yükseltti.

Kurumun Türk bankalarıyla ilgili hedef fiyatları şöyle sıralandı:

Banka (TL)Eski hedefYeni hedef
Akbank9198
Garanti BBVA 172
Yapı Kredi4443
İş Bankası 20


 

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