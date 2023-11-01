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JPMorgan yıl sonu TCMB tahminini yükseltti

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2023 yıl sonu faiz beklentisini yukarı yönlü revize etti.

01 Kasım 2023 | 12:34
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JPMorgan yıl sonu TCMB tahminini yükseltti

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) söyleminin şahin tarafta kalmaya devam ettiğini vurgulayarak 2023 yıl sonu faiz beklentisini yukarı çekti.

JPMorgan Türkiye Başekonomisti Fatih Akçelik, 2023 yıl sonu politika faizi tahminlerini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardıklarını belirtti.

Akçelik, TCMB'nin faiz kararı metnindeki şahin söylemin kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla Kasım ve Aralık aylarında 250'şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini söyledi. Bankanın 2024 yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 45 seviyesinde kaldı.

JPMorgan daha önce 2023 yıl sonu için yüzde 35'lik öngörülerini paylaşırken, bu öngörüde yukarı yönlü düzeltme olabileceği sinyalini de vermişti.

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